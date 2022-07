Gigi Becali crede în transformarea radicală a lui Florinel Coman. ”A jucat cu inima, a dat tot”

Florinel Coman marca ultimul gol într-un meci oficial pe 29 iulie 2021, în înfrângerea cu Șhtior Karagandy, din Conference League. .

”A luat o hotărâre legată de viața lui, are și copil”, spune Gigi Becali despre Florinel Coman

A făcut-o într-un moment crucial, la un minut după ce oaspeții egalaseră. A fost reușita care practic a repus-o pe FCSB în situația de a merge mai departe. Și care, alături de determinarea probată, l-a determinat pe Gigi Becali să afirme că este încrezător că jucătorul s-a transformat radical.

Florinel Coman a fost căpitanul echipei după despărțirea FCSB de Tănase. Și, la ieșirea de pe teren, în minutul 85, a primit, meritat ovațiile fanilor. Pentru gol, dar și pentru modul în care s-a implicat în joc.

”Un meci dificil, dar o calificare meritată. Am intrat doar cu gândul de a câştiga meciul, nimic altceva. Nu am mai văzut poarta de foarte mult timp, dar sunt fericit că am marcat şi că am dat dovadă de un grup puternic.

Aveam nevoie să câştigăm un meci şi sper ca de etapa viitoare să o ţinem numai cu victorii. A fost cel mai frumos public din România.

Eu l-am mai avut pe Dică, e un antrenor foarte bun. Vrea să scoată maxim din fiecare. A venit cu un nou aer, sperăm să o ţină tot aşa. E o motivare pentru mine (n.r. banderola de căpitan), sper să trag echipa după mine”, avea să declare, la finalul confruntării, Coman.

Iar patronul Gigi Becali a ținut și el să scoată în evidență prestația căpitanului. În opinia sa, Florinel Coman încă nu a arătat, integral, calitățile pe care le are, dar i-a apreciat dăruirea. Și este convins că cel pe care-l numea, pe vremuri, Mbappe, s-a schimbat total.

”Nu e ăla Coman, nu e nici un sfert la ce ar trebui să fie. Nu a fost în apele lui. Dar a jucat cu inima, a dat tot.

Era mort, nu mai putea. La un moment dat a căzut pe jos. Frâna și-a pus-o el, pentru că nu l-au mai ținut picioarele. Acolo trebuia să marcăm dacă Coman era bine și avea mușchii sănătoși.

Cred că și-a dat seama că a văzut că pleacă și Tănase și a luat o hotărâre în ceea ce privește viața lui. Pentru că are și copil. Și credea că nu contează că fumează, nu contează la ce oră se culcă. Și acum se dă cu capul de pereți. Și-a dat seama că trebuia să ducă o viață mai antrenantă”, a precizat Becali la