1.3 milioane de euro a fost suma pentru care FCSB și Sepsi s-au înțeles pentru transferul definitiv al lui Marius Ștefănescu. Fotbalistul de 26 de ani a marcat la debut pentru campioana României, însă de ceva timp nu mai prinde echipa și .

Gigi Becali, criticat de șefii lui Sepsi din cauza lui Marius Ștefănescu: „Ne-au luat de fraieri!”

După 191 de apariții, 37 de goluri marcate și 26 de pase decisive, Marius Ștefănescu a făcut pasul în această vară către cea mai importantă echipă din SuperLiga României, campioana FCSB. Fotbalistul născut la Caracal a punctat la debutul în tricoul roș-albastru, în Supercupa câștigată contra Corvinului, dar .

Cu două selecții la echipa națională de fotbal a României, fotbalistul ar fi trebuit să aducă în conturile clubului din Sfântu Gheorghe suma de 1.3 milioane de euro, dar până în acest moment, covăsnenii nu au înacasat nici măcar jumătate din suma de transfer. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Attila Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, a vorbit despre problema privind banii de pe transferul lui Ștefănescu.

„Da, cum ați zis, nici FCSB nu joacă nimic. Din păcate, mi-e frică mai mult de noi, că dacă noi nu jucăm bine poate să ne bată oricine. Dacă jucăm bine, nu mi-e frică nici de FCSB. Arătăm rău și trebuie să revenim cât mai repede. Legat de plată, numai 600.000 de euro am primit, din păcate, i-am mai trimis niște mesaje domnului Becali, luu Vali Argăseală, dar nu primim niciun răspuns.

Nu mi se pare normal că a fost trecută o dată în contract și nu a fost respectată. Cam de două luni trebuiau să plătească toată suma. Până acum au plătit câte 100.000-200.000, numai așa au plătit. Am mers pe încredere, nici nu am scris dobândă, dar din păcate am fost luați de fraieri. Sperăm cât mai repede să plătească.

Sunt 100% convins că Ștefănescu va juca contra noastră. O să îl bage contra noastră să arate ce știe. Noi știm că Ștefănescu este un jucător bun care mai trebuie să se adapteze la FCSB. Este un jucător care poate să ajute echipa”, a declarat Attila Hadnagy la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Laszlo Dioszegi a întors armele către Ștefănescu după transferul la FCSB: „Credeam că are onoare”. Reproșuri și lui Gigi Becali

Laszlo Dioszegi nu a putut trece peste faptul că , fiind dezamăgit de atitudinea fotbalistului din momentul în care a primit oferta campioanei României. Patronul celor de la Sepsi a transmis printre altele că nu va mai putea avea încredere vreodată în el.

„N-aş mai avea încredere acum în el (n.r. – în Ștefănescu). Anul trecut, după lungi negocieri, i-am prelungit contractul cu doi ani, deşi era clar că se vede la un alt club.

Ne spusese că îşi doreşte un transfer în străinătate şi că nu se pune absolut deloc problema să ajungă la FCSB, am avut încredere în ce a zis. Apoi, FCSB i-a oferit mai mulţi bani şi a vrut imediat să plece. După ceva vreme, antrenorul Bernd Storck mi-a spus că jucătorul nu mai e cu mintea la antrenamente, aşa că m-am gândit că cel mai bine e să-l vindem.

Am învăţat să nu mai am încredere în jucători. M-a durut această situaţie. Am crezut că are onoare şi că va merge în străinătate, nu la FCSB. Au fost cluburi din liga a doua din Germania şi Franţa interesate de el, dar au decis că nu se apără foarte bine, aşa că nu-l vor cumpăra. La FCSB se spune că nu joacă prea bine, îi va fi greu să intre în echipă”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform .

