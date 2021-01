Gigi Becali, criticat după cedarea lui Sergiu Buș: ”Eşti bun sau nu eşti, nici tu nu ştii”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, este criticat după despărțirea de atacantul Sergiu Buș în Coreea de Sud pentru faptul că nu i-a dat mai multe șanse jucătorului în vârstă de 28 de ani.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că jucătorul adus de la Gaz Metan Mediaș va fi cedat în Coreea de Sud, iar roș-albaștrii au confirmat transferul la Seongnam FC.

Patronul Gigi Becali a dezvăluit pentru FANATIK că a încasat 300.000 de euro la cedarea lui Buș și a anunțat că noul vârf al echipei va fi Octavian Popescu.

Cedarea lui Sergiu Buș i-a adus numai critici lui Gigi Becali

Fostul internațional Basarab Panduru l-a criticat pe Gigi Becali pentru modul în care s-a comportat cu Sergiu Buș și consideră că atacantul cedat de FCSB în Coreea de Sud a primit prea puține șanse la echipa antrenată de Toni Petrea.

”Buş n-are ce face dacă FCSB vrea să-l vândă, acolo trebuie să se ducă (n.r. – în Coreea de Sud). Aici nici nu se mai antrena cu echipa. E foarte simplu. Ai venit la FCSB, în şase etape ţi s-a pus ștampila. Eşti bun sau nu eşti, nici tu nu ştii ce ai făcut bine sau nu, ai nevoie de o perioadă de acomodare, habar n-ai”, a declarat Panduru la Telekom Sport.

”A venit, a jucat puţin şi din momentul acela a fost dat la o parte. Din ce am văzut, n-au nevoie de număr 9 şi am terminat. Am văzut că Octavian Popescu o să fie noul număr 9, pentru mine nu e număr 9, mai degrabă pentru el e bine în stânga decât în faţă acolo”, a mai spus Panduru.

La rândul său, antrenorul secund al echipei naționale a României, Nicolae Dică, i-a luat apărarea lui Buș: ”Cu Buş am jucat la CFR, avea 17 ani. Era de perspectivă, credeam că va ajunge mai sus decât a ajuns. Se antrena bine. Cred că la FCSB trebuia lăsat să se acomodeze. Ai nevoie de acomodare cu clubul, cu colegii”.

”La meciurile când a fost dus în zona centrală, Octavian Popescu mi-a plăcut. A fost jucătorul care a venit, a cerut mingea între linii, este un jucător care poate să joace în zona centrală, dar nu să fie el număr 9, nu poate să joace cu spatele la poartă”, a încheiat Dică.

Fostul internațional Ciprian Marica a explicat de ce nu a reușit atacantul Sergiu Buș la FCSB. Trecut și el prin curtea formației lui Gigi Becali, Marica este de părere că roș-albaștrii și-au format un nucleu de bază, iar celorlalți le este greu să mai prindă primul ”11”.

