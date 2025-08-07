Gigi Becali, criticat pentru startul dezastruos al FCSB-ului: “Are multe umpluturi în echipă. Politic e unul dintre ei. Am spus din start că e o ţeapă!”

La fel ca și anul trecut, FCSB are un debut foarte lent de sezon, cu multe înfrângeri și dezamăgiri. Marian Iancu, fostul patron de la Politehnica Timișoara, este de părere că Gigi Becali a făcut foarte multe erori în gestionarea situației imediat după câștigarea campionatului, iar aceste alegeri se resimt în noul sezon.

Marian Iancu a criticat mișcările făcute de Gigi Becali pentru noul sezon

Spre deosebire de anul trecut, când FCSB a început la fel de slab, în acest an a și trăit o rușine în Liga Campionilor, unde a fost eliminată de Shkendija încă din turul doi preliminar al competiției. Marian Iancu crede că Gigi Becali a făcut foarte multe greșeli în ceea ce privește strategia pentru noul sezon și i-a criticat dur deciziile.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul patron al Politehnicii Timișoara a explicat care sunt cauzele începutului dezastruos de sezon al campioanei României: „Un rezultat surprinzător, absolut (n.r. – Dinamo – FCSB 4-3). Cine credea că Dinamo se va exprima așa? Iată că fotbalul e surprinzător prin prisma a ceea ce înseamnă tribuna, prin ceea ce înseamnă această provocare a unui derby.

A greșit mult Gigi Becali în perioada asta, în principal că nu a investit. A crezut că a rezolvat cu Alibec, dar nu a rezolvat-o pentru Champions League. Sunt multe umpluturi, cu ghilimelele de rigoare, dar asta sunt. Cum vorbesc liber despre Rapid, trebuie să spun și despre FCSB.

Sunt destule umpluturi. Faptul că a trecut peste ei un sezon de Europa League fantastic și mulți dintre ei au rămas la FCSB, asta le afectează moralul și foarte greu îi mai motivezi, asta știu din experiența proprie. Politic e una dintre umpluturi. Încă din primul minut, când s-a întâmplat schimbul Musi – Politic, am fost primul care am zis că FCSB și-a luat o țeapă. Musi este peste Politic”, a fost analiza făcută de Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

Musi, decisiv în Dinamo – FCSB 4-3. Dennis Politic are o singură realizare la FCSB

Schimbul verii a fost cel dintre Dinamo și FCSB, în care Gigi Becali l-a cedat pe cel mai de perspectivă tânăr al său, Alex Musi, plus o sumă de aproape 1 milion de euro, în schimbul lui Dennis Politic.

Fostul căpitan al lui Dinamo a marcat la doar câteva minute după ce a fost introdus în Supercupa României, însă În schimb, Musi este într-o formă foarte bună la formația din „Ștefan cel Mare”. El a înscris deja două goluri în campionat, iar Mai mult decât atât, tânărul atacant a obținut și un penalty pentru echipa sa și a fost decisiv în „Eternul Derby”.

