Gigi Becali, critici dure pentru jucătorii săi de la echipa națională. ”Când joci din devieri, Florinele, la revedere”

Tricolorii au nevoie de un rezultat de egalitate în ultima rundă, împotriva Slovaciei, pentru a termina pe un loc care garantează prezența în fazele superioare ale turneului final.

Gigi Becali, dezamăgit de jucătorii pe care FCSB i-a trimis la națională

FCSB este echipa din Superliga României care trimite cei mai mulți jucători la echipa națională. Edi Iordănescu i-a convocat pe Florinel Coman, Darius Olaru, Adrian Șut și Ștefan Târnovanu la EURO 2024, însă toți au început meciul cu Belgia pe banca de rezerve.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a urmărit meciurile naționalei și a rămas dezamăgit de jucătorii săi. Acesta este de părere că fotbaliștii din echipa sa care au apucat să debuteze la nu s-au ridicat până acum la nivelul competiției.

„Nici Olaru, nici Coman nu sunt jucătorii de la FCSB. Am vorbit cu Coman, parcă sunt crispați. Eu nu înțeleg, pentru ce ai emoții? A zis că nu are, dar i-am zis că are, că nu joacă din devieri. Tu nu deviezi, tu atingi mingea o dată, de două ori.

Când joci din devieri, Florinele, mai poți să dai și la adversar. Dacă ai deviat-o de două ori la adversar, la revedere. Cu Olaru nu am vorbit, n-am ce să vorbesc cu el. Din moment ce s-a câștigat 3-0 fără Olaru, ce să spui de el? A câștigat 3-0 cu ăia doi, Marin”, a explicat Gigi Becali.

Gigi Becali, optimist cu privire la șansele României la calificare în optimi la EURO 2024

Omul de afaceri a vorbit și despre șansele României de a trece de faza grupelor. Becali crede că tricolorii pot ajunge în optimi, însă l-a atenționat pe Edi Iordănescu înaintea meciului cu Slovacia din ultima rundă și a explicat cu ce a greșit selecționerul în partida cu Belgia.

„Nu ai ce să zici. Nu mă apuc să comentez echipa națională cum o face toată lumea. Încă suntem bine la ora asta. Eu așa zic. Suntem pe primul loc în grupă, dar nu o să comentez că trebuia ăla, ăla și ăla.

A făcut bine omul, dar a avut un singur lucru fără să țină cont de un copil, cu care a câștigat în teren. Ai călcat pe cadavre! Nu a ținut cont că a câștigat 3-0, eu sunt deștept, fac schimbare cu Mihăilă și aduc 3 pentru România”, a conchis Gigi Becali la .

Dintre toți jucătorii pe care Edi Iordănescu i-a chemat la națională pentru Campionatul European din Germania, numai Darius Olaru și Florinel Coman au debutat. Adrian Șut și Ștefan Târnovanu își așteaptă șansa, întrucât au adversari puternici pe pozițiile lor.