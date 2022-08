Gigi Becali a criticat deja noile transferuri după CS Mioveni – FCSB 1-1: „Nu bați tu loviturile libere la 18 ani”

Gigi Becali (64 de ani) nu a rezistat și și-a criticat jucătorii după CS Mioveni – FCSB 1-1. Printre cei vizați s-au numărat și ultimele trei achiziții, Radu Boboc, și Marco Dulca.

Gigi Becali a criticat ultimele transferuri după remiza FCSB-ului de la Mioveni

Radu Boboc, Eduard Radaslavescu și Marco Dulca au debutat în tricoul roș-albastru, dar nu l-au impresionat pe Gigi Becali. Ultimele trei transferuri Fundașul lateral a început meciul ca titular, în timp ce mijlocașii au intrat pe parcursul reprizei a doua.

„Nu am avut timp să îmi dau seama. La Dulca s-a văzut că are calitate, dar a greșit și el, nu trebuia să greșească. Pe Radaslavescu l-am văzut că s-a băgat să bată acolo, îmi place că are tupeu, dar nu bate el la 18 ani lovituri libere la FCSB!

Boboc? Îmi place de el, dar nu mai e ca înainte, nici nu a mai jucat de mult, parcă la Viitorul era mai tehnic, în atac măcar”, a declarat Gigi Becali, la

Adrian Șut, principala țintă a finanțatorului: „A făcut caca pe el”

Cel mai criticat fotbalist a fost însă Adrian Șut. Mijlocașul central a greșit grav la golul marcat de gazde. Mai întâi a dat pe lângă minge, iar apoi a deviat-o în poarta lui Ștefan Târnovanu, după execuția lui Ionuț Balaur.

„Sunt puțin supărat, dacă un jucător dă pasă la un adversar apoi o deviezi în poartă, păi dacă ești la FCSB, nu dormi! (n.r.: – despre Adrian Șut).

Probabil de frică, a văzut concurență și în loc să reacționeze altfel, a făcut caca pe el. Doamne, iertați-mă!”, a adăugat patronul vicecampioanei României.

Latifundiarul din Pipera a avut cuvinte dure și pentru Ianis Stoica. Atacantul în vârstă de 19 a ratat din nou două ocazii monumentale și a rămas fără gol marcat în sezonul 2022-2023.

„Dacă aveam și noi atacant… Dar n-am avut atacant. Dacă aveam atacant…. Ianis, dacă era atacant, dădea gol. Se simte lipsa lui Rusu. Normal că se simte, dacă nu ai atacant”, a mai spus Becali.