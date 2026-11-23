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Gigi Becali a vorbit cu jurnaliștii în fața bisericii, după ce a asistat la slujba de luni dimineață. Patronul FCSB-ului și-a ieșit însă rapid din fire și a intrat în conflict cu unul dintre reporterii prezenți. A urmat un dialog aprins.

Gigi Becali, conflict cu un jurnalist chiar în fața bisericii

A doua zi după FC Argeș – FCSB 0-0, Gigi Becali a fost prezent dimineață la slujbă, unde . Ulterior, latifundiarul din Pipera a ieșit în curtea lăcașului de cult și . Unul dintre reporterii de la un post TV important a reușit să îl scoată din fire, între cei doi izbucnind un conflict verbal. Patronul FCSB-ului chiar l-a bruscat și jignit, interzicându-i ulterior să mai asiste la conferință.

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Totul a pornit de la întrebarea reporterului, legată de posibilitatea ca antrenorul Laurențiu Reghecampf să fie deranjat de . „Bine mă, hai… Ești tu de la Antenă… Bine, băi cârcoteală… Am venit să îmi spun punctul de vedere, nu îmi pui tu mie întrebări. Ce ești tu? Chestionator? Pui întrebări ca să ce? Să faceți mizerii, ca să mergeți să inventați numai minciuni, că vezi, Doamne, câștigă banii Becali, nu știu câte milioane… Nu te mai primesc, aici e proprietate! Ești obraznic! Bine, băi, gata, băi, lasă-mă în pace, că nu îmi fac nervi cu tine acum! Hai, ia-ți astea de aici și pleacă, hai! Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Hai pleacă de aici, că n-ai voie să stai aici, că e aici proprietate. Ești obraznic! Vii să faci nervi la om? Dacă sunteți televiziune, trebuie să vă dați voi importanți. Veniți, luați punct de vedere și cu asta-basta, vagabonților!”, a tunat Gigi Becali.

Gigi Becali și-a prezentat scuzele după conflictul cu jurnalistul

La finalul conferinței susținute, Gigi Becali a ținut să își ceară scuze pentru episodul halucinant de la început. „Să mă iertați că s-a întâmplat așa. Și eu vreau să vorbim frumos, nu să vii și să pui întrebări… iertați-mă, e colegul vostru. Dar ce să fac? Sunt și eu om, voi sunteți mulți. Dacă e și unul agresiv… Acum mă duc să mă spovedesc din cauza la vagabond. Hai, să fiți sănătoși!”. Nu este prima dată când latifundiarul din Pipera are o ieșire necontrolată în relația cu presa.

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Cel mai recent episod s-a petrecut chiar duminică seară, după meciul FC Argeș – FCSB 0-0, , aflat în platoul Digi Sport. Pe 25 iunie, la împlinirea vârstei de 68 de ani, . În timp ce critica rețelele de socializare, a avut un derapaj la adresa unui reporter de lângă el, pe care l-a pălmuit după ce a insistat că respectivul are cont de TikTok.

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