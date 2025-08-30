Gigi Becali, criză de râs după ce Piţurcă i-a transmis să îşi dea demisia din antrenorat: “Mai tare vreau să iau titlul anul ăsta! Să îi arăt că am reglat pe parcurs”

FCSB nu are parte de cel mai bun început de sezon. Campioana României e în partea de jos a clasamentului, însă Gigi Becali e convins că echipa sa va câștiga un nou titlu. În plus, omul de afaceri e convins că îi va da replica lui Victor Pițurcă, cel care a declarat că ar trebui să facă un pas în spate.

Gigi Becali, criticat de Victor Pițurcă. Omul de afaceri a venit cu răspunsul

i, a vorbit despre forma slabă prin care trece campioana și a spus, în mod ironic, că Gigi Becali ar trebui să-și dea demisia din antrenorat. E bine cunoscut faptul că omul de afaceri se implică activ la echipă și adesea sugerează staff-ului schimbări.

Gigi Becali: „Mai mult din cauza lui vreau să iau titlul. Mai tare vreau! Să-i arăt lui Nea Piți”

Gigi Becali nu s-a supărat deloc pe Victor Pițurcă. Ba mai mult, a spus că vrea să-i dea replica antrenorului și, la finalul sezonului, să câștige un nou titlu, ca să demonstreze că a ascultat sfaturile primite. Omul de afaceri s-a amuzat serios în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Mai vreau neapărat să iau un campionat anul ăsta. Am luat milioane, dar mai sunt unii care mai bâzâie: să îmi dau demisia. Mai zice unul, altul: să îmi dau eu demisia. Un prieten de-al nostru a zis (n.r. – râde): Nea Piți a zis. El face cu dușmănie, eu cu prietenie. Nu pot să fiu dușman cu cineva cu care am fost prieten. Eu râd cu el. Dacă mă certam cu el, da. Nu m-am certat o secundă cu el. E urât. Vorbesc cu MM. Pițurcă zice: «Gigi Becali nu e anti-fotbal, e anti-sport». Eu râd cu MM.

Eu o spun cu prietenie. El a spus că singura soluție e ca antrenorul Gigi Becali să își dea demisia. Eu râd, nu mă supăr pe el. N-am treabă. Nu stau eu să-i răspund. Dacă îi răspund, mă cert cu el. Așa facem caterincă.

Mai mult din cauza lui vreau să iau titlul. Mai tare vreau! Să-i arăt lui Nea Piți că nu mi-am dat demisia și mi-am dat seama de greșelile pe care le-am făcut și le-am remediat. Dacă voi câștiga din 33 de meciuri 3, voi fi campion. Nu-i zic că îi dedic titlul, că îl enervez. O consideră ofensă. Eu nu vreau. Gluma e glumă. Nu-i convine. Eu știu ce nu-i convine lui. Îl cunosc bine”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

