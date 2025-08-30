Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, criză de râs după ce Piţurcă i-a transmis să îşi dea demisia din antrenorat: “Mai tare vreau să iau titlul anul ăsta! Să îi arăt că am reglat pe parcurs”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a amuzat pe seama declarațiilor date de Victor Pițurcă. “Am luat milioane, dar mai sunt unii care mai bâzâie”.
Alex Bodnariu
30.08.2025 | 10:00
Gigi Becali criza de ras dupa ce Piturca ia transmis sa isi dea demisia din antrenorat Mai tare vreau sa iau titlul anul asta Sa ii arat ca am reglat pe parcurs
FCSB nu are parte de cel mai bun început de sezon. Campioana României e în partea de jos a clasamentului, însă Gigi Becali e convins că echipa sa va câștiga un nou titlu. În plus, omul de afaceri e convins că îi va da replica lui Victor Pițurcă, cel care a declarat că ar trebui să facă un pas în spate.

Gigi Becali, criticat de Victor Pițurcă. Omul de afaceri a venit cu răspunsul

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, a vorbit despre forma slabă prin care trece campioana și a spus, în mod ironic, că Gigi Becali ar trebui să-și dea demisia din antrenorat. E bine cunoscut faptul că omul de afaceri se implică activ la echipă și adesea sugerează staff-ului schimbări.

Gigi Becali: „Mai mult din cauza lui vreau să iau titlul. Mai tare vreau! Să-i arăt lui Nea Piți”

Gigi Becali nu s-a supărat deloc pe Victor Pițurcă. Ba mai mult, latifundiarul din Pipera a spus că vrea să-i dea replica antrenorului și, la finalul sezonului, să câștige un nou titlu, ca să demonstreze că a ascultat sfaturile primite. Omul de afaceri s-a amuzat serios în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Mai vreau neapărat să iau un campionat anul ăsta. Am luat milioane, dar mai sunt unii care mai bâzâie: să îmi dau demisia. Mai zice unul, altul: să îmi dau eu demisia. Un prieten de-al nostru a zis (n.r. – râde): Nea Piți a zis. El face cu dușmănie, eu cu prietenie. Nu pot să fiu dușman cu cineva cu care am fost prieten. Eu râd cu el. Dacă mă certam cu el, da. Nu m-am certat o secundă cu el. E urât. Vorbesc cu MM. Pițurcă zice: «Gigi Becali nu e anti-fotbal, e anti-sport». Eu râd cu MM.

Eu o spun cu prietenie. El a spus că singura soluție e ca antrenorul Gigi Becali să își dea demisia. Eu râd, nu mă supăr pe el. N-am treabă. Nu stau eu să-i răspund. Dacă îi răspund, mă cert cu el. Așa facem caterincă.

Mai mult din cauza lui vreau să iau titlul. Mai tare vreau! Să-i arăt lui Nea Piți că nu mi-am dat demisia și mi-am dat seama de greșelile pe care le-am făcut și le-am remediat. Dacă voi câștiga din 33 de meciuri 3, voi fi campion. Nu-i zic că îi dedic titlul, că îl enervez. O consideră ofensă. Eu nu vreau. Gluma e glumă. Nu-i convine. Eu știu ce nu-i convine lui. Îl cunosc bine”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
