Gigi Becali, criză de râs în direct, după conspirațiile lui Sorin Cârțu la adresa arbitrajului din FCSB – U Craiova 1-0: „Penibilitate. Ce aiureală. N-am vorbit cu el de 7 luni”

s-a lăsat cu discuții pe marginea arbitrajului. , iar Gigi Becali a reacționat ulterior. Criză de râs a patronului campioanei României.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, criză de râs după acuzele lui Sorin Cârțu la arbitrajul de la FCSB – U Craiova 1-0. „Îți dai seama până unde s-a ajuns aiureala?”

Sorin Cârțu a fost deranjat de deciziile de arbitraj din meciul de duminică seara de pe Arena Națională. Oficialul oltenilor consideră că Sorin Costreie, aflat în camera VAR, a favorizat FCSB. Gigi Becali a râs în direct când a auzit.

„Îmi era teamă de o înfrângere, era nasol dacă pierdeam. După ce am dat 1-0, echipa s-a eliberat. Echipa noastră s-a văzut, pentru că ei n-aveau curaj, le era frică. Nu avea curaj Craiova. (n.r. – Despre arbitraj, după ce Cârțu a spus despre Costreie că este din Voluntari. Costreie – Pandele – Gigi Becali). Oamenii ăștia nu își dau seama de penibilitate…



ADVERTISEMENT

Costreie nu a dat el, i-a zis lui Istvan să vină să vadă. Ce era să facă? Eu sunt din Pipera, am oftică pe Gigi Becali, îi vine mingea în mână lui Ștefan și nu mă uit că se supără Cârțu și e belea mare. Cum să îl atenționez eu pe Kovacs? Îți dai seama până unde s-a ajuns aiureala?”, a spus inițial Gigi Becali.

S-a răcit relația dintre Gigi Becali și Florentin Pandele? „A fost o chestiune politică!”

Ulterior, Gigi Becali a vorbit despre relația sa cu finul Florentin Pandele. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că cei doi au avut o neînțelegere pe fond politic, dar s-au împăcat ulterior și își vorbesc din nou.

ADVERTISEMENT

„Cu Pandele nu am vorbit cu el de 7 luni de zile, nici măcar la telefon. A fost o chestiune politică, s-a supărat pe mine. După i-am trimis prin telefonul finei salutări, la mulți ani, ca să vadă că nu sunt supărat. A zis că îmi mulțumește, ne-am împăcat!”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, contre cu Adrian Porumboiu? „O fi și el supărat”

Fostul arbitru FIFA a spus că faultul din care a rezultat penalty-ul pe care Tănase l-a transformat, nu trebuia acordat pentru un fault anterior la David Matei, în jumătatea FCSB-ului. Gigi Becali a spus că nu vrea să se certe cu Porumboiu și că nu se supără orice ar spune.

„De Costreie, nici nu știu unde stă. Costreie nu intervine la faulturi, Cârțule! Uitați-vă la faza aia și dacă doar 1 din 20 zice că e fault, atunci am vorbit eu cu Costreie. Nu vreau să intru în polemică nici cu Porumboiu, o fi și el supărat. Nu știu, e prietenul meu! Poate e supărat pe Costreie că nu a intervenit. Nu mă cert cu el, e din prietenii mei vechi, nu mă supăr!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT