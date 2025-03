Gigi Becali, cucerit de un jucător după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Să nu se supere Olaru, dar e mai bun decât el”

FCSB a învins Universitatea Craiova, scor 1-0, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 30 din SuperLiga. În urma acestei victorii, .

Gigi Becali, mulțumit după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „E diferență de valoare”

După meciul cu echipa din Bănie, Gigi Becali a lăudat atitudinea jucătorilor săi și crede că .

„Încrederea jucătorilor a contat. E diferență de valoare. Am jucat fără probleme, am înscris, nu ne-am retras, am avut mari ocazii. În condițiile în care jucătorii erau obosiți, s-a văzut pe final”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali a avut și un remarcat după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Nu am mai avut jucător ca Cisotti”

Patronul lui FCSB a avut și un remarcat după ce echipa sa a câștigat toate cele trei puncte împotriva Universității Craiova.

Deși l-a criticat după debutul său la FCSB, Gigi Becali îl consideră acum pe Juri Cisotti cel mai bun jucător din echipă. Mai mult, patronul „roș-albaștrilor” susține că acesta este chiar mai valoros decât Darius Olaru, absent din cauza unei accidentări suferite în pauza de iarnă.

„Eu cred că cel mai bun jucător al nostru este Cisotti. Nu am mai avut niciodată așa un jucător. Mai bun și decât Tănase, Bîrligea, Olaru. Părerea mea este că e cel mai valoros jucător al nostru. Cred că poate juca la orice echipă din Europa.

E mai bun ca Olaru, să nu se supere pe mine. Nu există așa ceva. Nu am vrut să spun până acum, tot am studiat, dar azi m-a făcut să spun. Atâta limpezime, atâta claritate. Nu pierde mingea niciodată.

La început l-am criticat, se ascundea de joc. La mine, te ascunzi de joc, la revedere, dar și-a revenit”, a mai declarat Gigi Becali, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.