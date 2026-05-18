Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cinci jucători de la FCSB, out din vară! Pe cine dă afară Gigi Becali

Gigi Becali (61 de ani) a tras linie după ce FCSB a terminat pe locul 8 în play-out și va juca la barajul de Conference League. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit încă dinaintea meciului cu FC Botoșani că va da afară 5 jucători. În ultimul meci,

FCSB a bifat cel mai negru sezon din era Gigi Becali. Fosta campioană a României a terminat pe locul 8 în play-out, iar singurul obiectiv rămas este calificarea în preliminariile Conference League. Deși și apoi, posibil, cu Dinamo, Becali a anunțat că va da afară 5 jucători la finalul stagiunii.

„E chestie de inteligență. Ce rost are, când nu e nicio miză? Când noi jucăm barajul cu Botoșaniul? Nu au făcut deplasarea. Am vrut să-i văd pe Ngezana, Ofri Arad, Duarte, Thiam, să știm ce facem din sezonul viitor, la cine renunțăm. Acum nu vă pot spune, nu e frumos, ce concluzii am trans. O să vedeți concluziile în hotărârea pe care am luat-o. Vor pleca mulți jucători și vor veni mulți jucători. Asta e concluzia.

(n.r. – Ngezana e în pericol?) Nu. Ngezana am prelungit pentru încă un an. Numai să vedem dacă poate să joace. Nu a ascultat, nu s-a operat, iar acum dă cu stângul în dreptul. Nu are rost să vorbim de el. Avem fundași centrali. O să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători. Ne-au ajutat, am luat campionatul cu ei, dar li s-a șters fotbalul din cap.

Mâine mă întâlnesc cu MM (n.r. Mihai Stoica) să îmi prezinte. Are trei mijlocași, trei fundași, trei atacanți. Jucătorii sunt numai străini. Îi luăm cu bani, am luat eu vreodată jucători liberi”, a declarat Gigi Becali, în direct la