Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana

Cristian Măciucă
18.05.2026 | 22:55
Gigi Becali (61 de ani) a tras linie după ce FCSB a terminat pe locul 8 în play-out și va juca la barajul de Conference League. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit încă dinaintea meciului cu FC Botoșani că va da afară 5 jucători. În ultimul meci, fosta campioană a pierdut la Sibiu, scor 0-2, cu Hermannstadt.

Cinci jucători de la FCSB, out din vară! Pe cine dă afară Gigi Becali

FCSB a bifat cel mai negru sezon din era Gigi Becali. Fosta campioană a României a terminat pe locul 8 în play-out, iar singurul obiectiv rămas este calificarea în preliminariile Conference League. Deși mai are de jucat mai întâi cu FC Botoșani și apoi, posibil, cu Dinamo, Becali a anunțat că va da afară 5 jucători la finalul stagiunii.

„E chestie de inteligență. Ce rost are, când nu e nicio miză? Când noi jucăm barajul cu Botoșaniul? Nu au făcut deplasarea. Am vrut să-i văd pe Ngezana, Ofri Arad, Duarte, Thiam, să știm ce facem din sezonul viitor, la cine renunțăm. Acum nu vă pot spune, nu e frumos, ce concluzii am trans. O să vedeți concluziile în hotărârea pe care am luat-o. Vor pleca mulți jucători și vor veni mulți jucători. Asta e concluzia.

(n.r. – Ngezana e în pericol?) Nu. Ngezana am prelungit pentru încă un an. Numai să vedem dacă poate să joace. Nu a ascultat, nu s-a operat, iar acum dă cu stângul în dreptul. Nu are rost să vorbim de el. Avem fundași centrali. O să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători. Ne-au ajutat, am luat campionatul cu ei, dar li s-a șters fotbalul din cap.

Mâine mă întâlnesc cu MM (n.r. Mihai Stoica) să îmi prezinte. Are trei mijlocași, trei fundași, trei atacanți. Jucătorii sunt numai străini. Îi luăm cu bani, am luat eu vreodată jucători liberi”, a declarat Gigi Becali, în direct la Prima Sport 1.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
