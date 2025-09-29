Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!”

Unul dintre cele mai încinse meciuri ale sezonului actual , a avut parte de o controversă uriașă, atunci când Nicușor Bancu a fost eliminat în minutul 65 pentru un duel avut cu Daniel Armstrong.

Gigi Becali e foc și pară pe Armstrong după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

Gigi Becali e de părere că mai întâi cartonașul roșu trebuia să-l vadă fotbalistul „câinilor”, care și-a călcat adversarul, și care, prin comportamentul său l-a provocat pe jucătorul oltenilor să reacționeze. De asemenea, e de părere că omologul său de la Universitatea Craiova a fost îndreptățit să reacționeze dur la finalul partidei și să aibă declarațiile acide pe care le-a avut, în care a acuzat în termeni duri arbitrajul.

„Bă, dacă eram eu arbitru, îi dădeam roșu prima dată lui Armstrong și la Bancu mă mai gândeam. Când îți bagă crampoanele în burtă nu știu cine ar rezista să nu riposteze. E din instinct. Sunt adversarii mei, dar ce, să nu spunem adevărul? Păi, mie, dacă-mi băga crampoanele așa îi dau și eu un picior. Două roșii îi dădeam lui Armstrong. Unul că meriți pentru ce ai făcut și unul pentru că l-ai instigat pe Bancu. Îi dădeam două.

Și lui Bancu îi dădeam un galben și îl făceam puțin spre (n.r. Horia Ivanovici: Portocaliu), nici măcar, nu era nici de portocaliu. Păi e instinct, vine unul și-ți dă un pumn și tu să zici mulțumesc. Păi are dreptate Rotaru, cum să faci așa ceva? Când are dreptate, are dreptate. Păi, dacă eram eu…Acum, sută la sută are dreptate. Mă mir cum nu a sărit Mirel Rădoi să facă scandal. El, săracul, cred că se abține”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova urmează să debuteze în Conference League

Pentru olteni, duelul din Bănie, cu Dinamo, trebuie să fie istorie, pentru că acum urmează debutul în grupa principală din Conference League, cu Rakow. Polonezii au învins în ultima rundă, în prelungiri, și se vor prezenta la partidă cu un moral bun, asta în comparație cu trupa lui Mirel Rădoi, care a fost egalată în minutul 90 de Dinamo și a pierdut astfel două puncte în lupta pentru câștigarea titlului în SuperLiga României.

Pe lângă Rakow, cei de la Craiova vor mai da piept, în cupele europene, cu următoarele echipe: Noah, din Armenia, Mainz, din Germania, Sparta Praga, din Cehia, toate pe teren propriu, și în deplasare cu Rapid Viena, din Austria, și AEK Atena, din Grecia. O calificare în faza următoare a competiției ar însemna o performanță excelentă pentru formația lui Mihai Rotaru, probabil cea mai bună de când acesta este patron al grupării.

Mitică Dragomir, tunurile pe arbitrul Cojocaru: “Unii te fac cu zâmbetul pe buze”

Mitică Dragomir a reclamat și el faza controversată de la meciul dintre Craiova și Dinamo: „Domne, nu am cum să comentez faza. Unii arbitrii de la noi sunt prea slabi ori unii cred că noi, care ne uităm, suntem prea proști. Unii te fac cu zâmbetul pe buze. Pe timpul meu cel mai tare dintre toți era nea Aurică Bentu. Te făcea de îi și mulțumeai după meci. Arbitru foarte bun. Erau mulți pe timpul meu”.

Dumitru Dragomir e sigur că Mihai Rotaru a greșit cu reacțiile de după greșelile arbitrului

Fostul șef de la LPF îi recomandă lui Mihai Rotaru să fie mai cizelat în reacțiile sale, asta după ce la finalul partidei cu Dinamo a făcut iureș la declarații.

„Decizia corectă era să-i dea pe amândoi afară. Dacă era un arbitru mare, așa făcea, le dădea galben la amândoi. Trebuie să ai sânge în instalație. Pentru mine și Porumboiu, și Crăciunescu, din unuia din ei m-am internat în spital. Era să mor, am făcut un preinfarct. M-au luat cu salvarea, m-au dus în spital, am stat 3 zile la reanimare. Erau frații mei, amândoi. Mi-am dat seama că Porumboiu nu are răutate.

Rotaru nu a făcut bine. Mă, tu l-ai văzut pe ăla de la Real Madrid să facă așa ceva? Noi nu putem să luăm exemple bune de afară? Numai golănii? Trebuie să ne cizelăm. Nu a câștigat nimic, a pus benzină pe foc, și și-a făcut și dușmani. Te înjură unu? Lasă-l, mă, nene, să vorbească. Nu e de condamnat Rotaru. Când ești înfierbântat nu te mai controlezi. Știi cum e, taci o dată, taci de două ori, dar a zecea oară pui mâna pe leucă și îi dai una în cap. Nu există limită împotriva incitării. Se acumulează”.