Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!”

Pornind de la documentarul realizat recent de Recorder, „Justiție capturată”, Gigi Becali a vorbit despre acest subiect. Omul de afaceri a dat de înțeles că s-a încercat racolarea sa de către servicii, însă ar fi refuzat, deoarece ar fi spus că trebuie să dețină controlul total al situației.

Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii

Patronul celor de la FCSB a făcut afirmații cu privire la o posibilă racolare a sa de către servicii. Gigi Becali a readus în discuție și condamnarea sa din 2013. „(n.r. Despre ancheta Recorder despre justiție) Păi, bă, stai, dom’le, că e hotărâre judecătorească. Care? La judecători vagabonzi? Lumea nebună poate să spună ce vrea ea. Dar uite cum face Dumnezeu!

Dacă ar fi un sistem, eu intru doar dacă îl conduc eu. Toți la ordinele mele, numai așa. Cam apelează la mine, dar eu le spun că trebuie să conduc eu milimetric tot. Păi nu, că este coruptibil. Acum trebuie să iei lucrurile cum se întâmplă. Pedeapsa mea de trei ani și jumătate a fost cu adaos. Pentru că ți-au furat mașina trebuia să nu iei mașina înapoi, trebuia să o lași la hoți. Asta e judecată?

Unde ai văzut să stai sechestrat în bar cu whiskey și cafea? Au niște cozi de topor care au rămas de pe vremuri, 5 la sută, judecători. Altfel mă executau iar, au încercat, nu au mai putut. Vă spun ceva, România nu o să fie a lui Talpan niciodată! Oricâte nenorociri ar fi”, a afirmat patronul celor de la FCSB la .

Gigi Becali, reacţie fabuloasă după FCSB – Feyenoord 4-3

, după ce a fost condusă cu 3-1. Gruparea „roș-albastră” a obținut un rezultat istoric și păstrează în continuare șanse la o calificare în primăvara europeană. „Ce minune a putut să facă Domnul cu mine! Aici nu a fost mâna omenească!

Aici a fost mâna lui Dumnezeu, nu se poate așa ceva! Ca să vină Toma, 1.60, să dea gol cu capul. După aia să dai și în ultima secundă gol… Numai Dumnezeu. La începutul meciului am zis să îmi dea Dumnezeu un semn dacă e să câștig meciul, să dea Ngezana gol cu capul. Mi-a dat semn Hristos, cum ar veni”, .