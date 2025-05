Gigi Becali dă de pământ cu Rapidul după egalul cu Dinamo: „Nu are valoare!”. Singurul jucător pe care l-ar vrea la FCSB

Gigi Becali a văzut meciul și nu a avut milă față de Șumudică și de jucătorii săi. Patronul FCSB-ului a dezvăluit cine este singurul fotbalist pe care l-ar lua din tabăra giuleștenilor.

Gigi Becali, fără menajamente la adresa Rapidului lui Șumudică

Rapid a prestat un fotbal modest care a atras multe critici asupra echipei. Însuși antrenorul

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a avut un discurs amplu la adresa giuleștenilor după ce nu au reușit să se impună pe Arena Națională și să se apropie de locul pentru cupele europene. Latifundiarul din Pipera l-a lăudat doar pe Alex Dobre, pe care l-ar lua oricând la FCSB.

„Parcă juca o echipă de divizie C cu o echipă de divizia 1!”

„Ce v-am spus eu ieri? Am zis că Rapid nu îi bate pe Dinamo. Ai văzut ce repede pasează? Ai văzut ce fac o posesie extraordinară? Dar nu au trecut centrul terenului, mă, nu putea să treacă centrul terenului. Parcă juca o echipă de divizie C cu o echipă de divizia 1.

Păi nu trece, păi nu trece. Și să spun și că ceva. El acum, el, domne, echipa asta are potențial la anul, se bate la titlu. Acum spune, a, păi acum asta ne limita. Păi ce faci, mă, odată zici așa, odată zici așa!”, a spus inițial Gigi Becali.

„De unde mă șansă la titlu? Doamne miluiește! Nici dacă mă retrag, nu are”

„Da, dar ce? Echipa asta lui Rapid are vreo șansă la titlu la anul?”, a întrebat moderatorul Horia Ivanovici. „Nu are nicio șansă, mă. Ce șansă, mă? De unde mă șansă la titlu? Doamne miluiește! Nici dacă mă retrag, nu are. Nu are, îi face praf CFR-ul!”, a replicat Becali.

„Dar de ce ați zis așa de sigur ieri? Băi, Horia, n-are, bă, nu trece!”, a insistat moderatorul. „Băi, bă, Horia, dar n-are valoare. N-are, ei, Rapid nu are jucători de valoare. N-are valoare!”, a răspuns Gigi Becali.

„Singurul jucător care acolo este jucător este Dobre”

„E vreun jucător de la Rapid să vă facă cu ochiul măcar așa o virgulă?”, a mai întrebat Horia Ivanovici. „Poate Dobre, dar ai văzut aseară șters.

Băi, singurul jucător care acolo este jucător este Dobre. Eu spun, adică, dacă îmi spui vrei un jucător de la Rapid, îl iau pe Dobre. Adică îți spun adevărul!”, a spus patronul de la FCSB.

„La mine trebuie să dai război”

„Ăsta pe stânga, Borza…?”, a fost curios să afle moderatorul. „Ce să fac cu el? Băi, Horia, el e bun, Borza, și e bun adică în atac, adică mai urcă mai cu tare.

Bă, la mine trebuie război. La mine trebuie să dai război. Borza nu dă război. E bun în atac, înțelegi? Că urcă cu mingea, că mai centrează. Dar la mine trebuie să fii bun și în apărare, adică trebuie să dai război, să ai forță de război!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.