Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul Mondial de fotbal din vară. Exclusiv

Gigi Becali este pe cale să dea o nouă lovitură. FCSB este foarte aproape să semneze un jucător de la Oțelul cu cifre excelente. FANATIK a aflat în premieră clauza pe care o vor gălățenii în contract.

Gigi Becali dă o nouă lovitură! João Paulo, aproape de transfer la FCSB

FCSB este eliminată din cupele europene, iar focusul principal a rămas calificarea în play-off. în SuperLiga, patronul a decis să transfere un nou mijlocaș central.

FANATIK a aflat în exclusivitate că patronul FCSB vrea să îl aducă pe João Paulo, de la Oțelul Galați. Suma de transfer se ridică la 600.000 de euro, însă o clauză este cea care face diferența.

Naționala din în primul 11. FANATIK a aflat că Oțelul solicită, pe lângă cei 600.000 de euro, ca banii obținuți din participarea la turneul final să ajungă tot în conturile gălățenilor, în contextul în care fotbalistul va fi legitimat la FCSB.

Cluburile vor primi 600.000 de euro din partea FIFA pentru fiecare jucător ce participă la Campionatul Mondial. Dacă João Paulo se va afla în lotul Capului Verde pentru turneul final, transferul său la FCSB se va ridica la suma de 1,2 milioane de euro.

Cine e João Paulo, jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB

João Paulo (27 ani) este un produs al academiei celor de la Sporting Praia. Mijlocașul din Capul Verde a mai evoluat în Portugalia la Maria da Fonte, Leça și Feirense.

După experiența petrecută în țara lusitanilor, João Paulo a semnat în Republica Moldova cu Sheriff Tiraspol, ca în vara anului trecut mijlocașul să ajungă la Oțelul Galați, din postura de jucător liber de contract.

Cifrele lui João Paulo

Aflat de jumătate de sezon în SuperLiga, João Paulo s-a remarcat imediat în jocul propus de Laszlo Balint la Oțelul. Cum gălățenii ocupă loc de play-off, jucătorul din Capul Verde a oferit siguranță la mijlocul terenului. .

João Paulo a adunat 22 de partide în toate competițiile pentru Oțelul, timp în care a livrat un gol și 3 pase decisive. Totodată, cota mijlocașului aproape s-a dublat de la venirea în SuperLiga.