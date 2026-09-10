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Gigi Becali a explicat, într-o emisiune online, că . Tehnicianul este liber de contract în acest moment, dar .

Gigi Becali a dezvăluit visul lui Dan Petrescu

Patronul celor de la FCSB a povestit că Dan Petrescu și-ar dori foarte mult să câștige titlul și cu echipa care l-a format ca jucător, detaliu care arată că „Bursucul” o consideră pe FCSB continuatoarea de drept a formației istorice Steaua București. Tehnicianul are deja șase titluri în palmares – cinci cu CFR Cluj și unul cu Unirea Urziceni – dar nu vrea să se oprească aici.

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„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r. – FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR și cu o altă echipă din România… (n.r. – Unirea Urziceni). A zis: «Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua»”, a dezvăluit Gigi Becali la .

Renunță Gigi Becali la obiceiurile lui?

Gigi Becali este recunoscut pentru modul în care gestionează lucrurile la FCSB, pentru implicarea sa activă în alcătuirea echipei și în efectuarea schimbărilor. Cu toate acestea, omul de afaceri afirmă că este dispus să facă pasul în spate, dacă pe banca tehnică s-ar afla Dan Petrescu. Fostul fundaș dreapta al naționalei ar avea libertate totală în tot ceea ce ține de echipă.

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„Numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie. Acum spun un lucru: Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână. Ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă. Dan Petrescu mi-a zis: «Băi, Gigi, eu dacă vin, nu am nevoie de bani, am bani destui, nu mă interesează». Dar a zis așa: «Oricând poți să mă suni să îți dau o părere»”, a completat Gigi Becali.

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Dan Petrescu a devenit deja consilierul lui Gigi Becali în zona de transferuri. Antrenorul l-a convins pe afacerist că Universitatea Craiova stă mai bine la nivelul lotului, iar Gigi Becali a demarat ultraofensiva pentru aducerea trioului Denis Drăguș-Meriton Korenica-Karlo Muhar.

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„Mi-a zis cu atacanții: «Băi, Gigi, părerea mea e că Universitatea Craiova era peste tine, acum ești peste ei. Korenica și Muhar sunt doi jucători pe care îi luam cu mine oriunde mă duceam, iar Drăguș e cel mai puternic atacant din România. Ai luat trei jucători de mare calitate»”, a conchis Gigi Becali.