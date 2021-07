Gigi Becali, dat din nou de gol de un fost antrenor de la FCSB: „Nu mă suna direct, îl avea pe Mache!”

Costel Gâlcă cu danezii de la Velje, iar acum antrenorul de 49 de ani este liber de contract. Câștigător al triplei cu FCSB, Cupă, campionat și Supercupă, iar acum așteaptă propuneri din partea cluburilor și a avut deja mai multe discuții cu diverși impresari.

Gâlcă care a negociat și cu CFR Cluj, face parte dintr-o galerie selectă de antrenori care sunt liberi de contract printre care se numără Ladislau Boloni, Cosmin Olăroiu, Victor Pițurcă, Edi Iordănescu sau Dan Petrescu.

Costel Gâlcă, relatări despre cum se implica Gigi Becali la FCSB: „Nu vorbea cu mine! Nu am fost apreciat”

Despre intervențiile lui Gigi Becali la echipă s-a vorbit mulți ani, însă Costel Gâlcă a explicat pe larg cum proceda patronul FCSB-ului, care nici măcar nu discuta cu fostul jucător al Stelei, care a antrenat FCSB în sezonul 2014-2015.

De altfel, Gâlcă este pentru bucureșteni, însă cele două părți nu au putut să mai colaboreze și au reziliat contractul: „Gigi nu vorbea cu mine. Când am discutat, ne-am spus ce-am avut de spus și rămâne între noi. Eu am fost destul de clar la momentul acela. Nu mă suna direct, îl avea pe Mache și vorbea cu el. Era ceva normal, eu știam că lui o să-i spună”.

Cu toate astea, Constantin Gâlcă nu accepta imixtiunile patronului și îl trimitea la plimbare pe Marius Ianuli, mâna dreaptă a lui Gigi Becali: „Mache îmi spunea mie, îmi transmitea și atât. Nu făceam ce zicea el… Au fost situații și în care să se potrivească. Fiecare își asumă toate acțiunile pe care le face și deciziile pe care le ia”, a mai dezvăluit tehnicianul.

Care a fost motivul pentru care Gâlcă nu a mai continuat la FCSB

Costel Gâlcă e conștient că ceea ce a realizat la FCSB într-o perioadă atât de scurtă nu a fost deloc apreciat de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, cu care nu a avut o relație tocmai bună și au vorbit doar de câteva ori: „Clubul a avut de câștigat în perioada în care am fost antrenor la FCSB. Dar eu nu am fost apreciat acolo! Nu am fost apreciat și am plecat!”.

În contractul său exista o clauză prin care era prelungit automat cu un sezon, în cazul în care Gâlcă reușește să câștige titlul de campion, ceea ce s-a și întâmplat: „Contractul meu era că dacă voi câștiga campionatul, urma să rămân încă un an… Dacă vorbim de contract, automat eu trebuia să mai rămân încă un an de zile. Nu a mai fost nici dorința mea, dar nici a clubului. Nu am colaborat bine din punctul ăsta de vedere”.

Principala nemulțumire a lui Gigi Becali și reproșul pe care i l-a făcut lui Gâlcă a fost ratarea dramatică a calificării în grupele UEFA Champions League, de unde veneau banii, cea mai importantă sursă de finanțare a clubului: „Atunci s-a ratat o calificare în Champions League, cu Ludogoreț. Nu au fost alte nemulțumiri. Cred că nemulțumirea a fost că nu ne-am calificat în Champions League”.

Costel Gâlcă nu comunica deloc cu Gigi Becali: „Am vorbit de câteva ori în perioada aia la telefon”

Gâlcă nu comunica deloc cu Gigi Becali în perioada în care a antrenat la FCSB, mai ales că omul de afaceri se afla în penitenciar și a ieșit cu câteva etape înainte de finalul sezonului, când echipa a fost aproape să rateze titlul de campioană: „Cu Gigi am vorbit de câteva ori în perioada aia la telefon. Atunci am decis că e mai bine să plec. Pentru mine nu sunt chiar așa de importanți banii. Nu au fost alte nemulțumiri”.

Fostul antrenor al FCSB-ului s-a plâns și de salariul pe care îl primea la echipa lui Gigi Becali, mai mic decât cel pe care l-a avut la Vejle: „La FCSB câștigam mai puțin decât la Vejle, pentru că atunci veneam de la o echipă de juniori. Dar pe mine nu m-a interesat salariul, m-a interesat să am continuitate, să pot să muncesc”.

Fostul mijlocaș al naționalei României a evoluat la Steaua în perioada 1991-1996. A fost numit antrenor la FCSB pe data de 3 iunie 2014 și a reziliat contractul după mai puțin de un an, pe 1 iunie 2015. A mai antrenat Espanyol, FC Al-Taawoun, Al-Fayha și Vejle.