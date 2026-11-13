Gigi Becali, dat „dispărut” imediat după ce Meme Stoica și-a dat demisia de la FCSB. Exclusiv

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, iar nebunia a început după ce informația a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. Gigi Becali a fost imediat asaltat de telefoane de la jurnaliști și apropiați. Cu siguranță punctul culminant al unei perioade extrem de agitate pentru club. Surprins și el de decizia lui Meme, Becali a luat o decizie surprinzătoare la scurt timp după.

Gigi Becali a dispărut la scurt timp după ce a aflat că Mihai Stoica pleacă de la FCSB. Și-a căutat liniștea la peste 200 de kilometri de București

FANATIK despre tot ce s-a întâmplat în ultimul timp și ce va urma în relația sa, dar și a clubului, cu Mihai Stoica. Apoi, telefonul a continuat să sune, mulți oameni dorind să afle cât mai multe despre „cataclismul” produs joi la FCSB. Becali a simțit că are nevoie de liniște și a ales să meargă în locul său favorit.

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Pentru a încerca să se liniștească după câteva ore absolut nebune și pentru a pune la cale următorii pași pe care îi are de făcut la FCSB, Gigi Becali s-a retras la peste 200 de kilometri de București, la „Athos-ul” pe care și l-a creat la Comanca, județul Vâlcea. Este o zonă foarte izolată, în care Gigi Becali plănuiește să se retragă după ce va ieși din fotbal.

În aprilie 2023, FANATIK special pentru a se rupe de lume, „Athos-ul” pe care și l-a creat departe de agitația din București. După despărțirea șoc Mihai Stoica – FCSB. Gigi Becali a simțit nevoia să fie mai aproape de Dumnezeu, în căutarea direcției în care trebuie să se îndrepte cu FCSB și nu numai.

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Gigi Becali a mers la Comanca, în județul Vâlcea. Acolo plănuiește să se retragă după ce va vinde FCSB. Alături și de Mihai Stoica

Interesant este că planurile pe care Gigi Becali le are, de a se retrage la Comanca după ce va vinde FCSB, îl includ și pe Mihai Stoica. Becali a făcut mai multe case în zonă, în care și-ar dori să se retragă peste ani alături de mai mulți apropiați. Case în care să aibă doar strictul necesar. A făcut astfel de case pentru Mihai Stoica, Sandu Tudor, Ionuț Luțu. Oameni care caută și ei apropierea de Dumnezeu.

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Astfel, în cele mai agitate ore prin care a trecut FCSB, Gigi Becali a ales să dispară pur și simplu într-o zonă în care nu există nici măcar semnal la telefon. Următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul echipei sale, iar Becali și-a căutat inspirația pentru deciziile pe care urmează să le ia în locul din România care îi aduce liniștea sufletească.

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Datorită pauzei pentru meciurile echipei naționale, Becali mai are ceva timp la dispoziție pentru a reorganiza lucrurile la FCSB. Următorul meci pentru echipa condusă de Laurențiu Reghecampf este programat pe 22 noiembrie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeș. Până la pauza de iarnă, când Becali plănuiește și o campanie de transferuri fără precedent, mai sunt cinci meciuri de SuperLiga și unul în Cupa României pentru FCSB.