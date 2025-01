Gigi Becali debordează de optimism înainte de Qarabag – FCSB: „Nu am fost niciodată așa relaxat”

Optimismul lui Gigi Becali este la cote maxime înainte de Latifundiarul din Pipera nici nu concepe ca echipa sa să nu revină cu trei puncte din deplasarea de la Baku.

Gigi Becali, înainte de Qarabag – FCSB: „Am ajuns să n-am emoții la 2 milioane de euro”

FCSB are o miză uriașă la duelul dintre Qarabag și FCSB din etapa a 7-a a UEFA Europa League. Calificată matematic în „primăvară”, campioana României vrea să termine în top 8, ceea ce i-ar garanta prezența în optimi,

Înaintea meciului programat joi, 23 ianuarie, de la ora 19:45, Gigi Becali a vorbit inclusiv despre accidentările lui Vlad Chiricheș și Darius Olaru. „Fisură musculară mică, nu știu ce, se duce iar la Marijana (n.r. – Chiricheș)

Olaru 100% va fi pe teren în 3 luni. Poate să fie și două luni si jumătate, două luni și o săptămână. S-a operat, nu a durat mult operația, 50 de minute. Nu a fost operație grea. În mai puțin de două luni nu va reveni, nu. Nu o să riscăm, vă dați seama”, a declarat Gigi Becali, la

„Este echipă mai mică decât noi”

Înaintea duelului cu Qarabag, FCSB este pe locul 10 în Europa League, cu 11 puncte. În schimb, azerii ocupă poziția a 33-a, cu doar trei puncte.

„Eu asta vreau să văd în seara asta, avem o echipă… Nu am fost niciodată așa de relaxat ca în seara asta. Am stat și m-am gândit de ce.

Răspunsul este că avem un gen de echipă care învinge echipele mai mici decât ea. Qarabag, cred eu, că este mai mică decât noi. Se mai întâmplă surprize câteodată, dar echipele mari bat.

Eu cred că am ajuns și vreau să văd dacă este așa. Echipele care sunt sub noi să le batem când avem nevoie. Acum avem mare nevoie. Am zis că sunt nebun, nu am nicio emoție.

E un meci de 400+600 de mii de euro, plus încă vreun milion clasificarea de loc. Un meci de două milioane de euro. Am ajuns să n-am emoții la două milioane de euro? De-asta vreau răspunsul, să văd dacă încrederea asta e înșelătoare. Am încredere foarte mare în echipă”, a adăugat bossul roș-albaștrilor.