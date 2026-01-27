Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, decizie de ultimă oră după oferta pentru Dennis Politic din Grecia: „Poate explodează!”. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit ce decizie a luat în legătură cu viitorul lui Dennis Politic, după ce jucătorul de la FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru a se transfera în această iarnă.
Mihai Alecu
27.01.2026 | 12:47
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a făcut anunțul despre viitorul lui Politic la FCSB
Omul de afaceri anunță că Dennis Politic nu va pleca de la FCSB în această iarnă, asta după ce o echipă din Grecia a dorit să-l împrumute până la finalul actualului sezon. Jucătorul chiar urmează să primească șanse mai multe de a se impune, începând chiar de la meciul cu Fenerbahce.

Gigi Becali a anunțat că Dennis Politic nu pleacă de la FCSB

Gigi Becali spune că are speranțe că jucătorul transferat în vară, de la Dinamo, ar putea să aibă evoluții bune și să surprindă pe toată lumea. Latifundiarul din Pipera anunță că Politic va fi titular în duelul pe care FCSB îl are de jucat în Europa League, contra celor de la Fenerbahce.

„Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în Cupe și în campionat? Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să înțeleagă cu Politic.

Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce? Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dennis Politic nu a reușit să se impună la FCSB. Cifrele fotbalistului transferat în vară de la Dinamo

Transferat în vară de la marea rivală, Dinamo, în schimbul a 1 milion de euro, plus Alexandru Musi, Dennis Politic nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, asta chiar dacă debutul său la echipa roș-albastră a fost unul excelent. El a marcat în SuperCupa României, contra celor de la CFR Cluj, golul ce a adus trofeul pentru formația bucureșteană și părea că totul este perfect pentru el.

Totuși, din cauza unor probleme medicale, jucătorul a fost absent de la mai multe meciuri și asta l-a făcut să fie rezervă în multe dintre partidele în care a fost disponibil. Până acum Dennis Politic a strâns 23 de meciuri în tricoul celor de la FCSB și a marcat de 3 ori.

