Gigi Becali, anunț tare înainte de FC Argeș – FCSB. Pe ce sumă se transferă Dennis Politic

Adus cu surle și trâmbițe la începutul sezonului, Dennis Politic nu a impresionat în tricoul campioanei României. Gigi Becali a dezvăluit suma pentru care este dispus să se despartă de jucătorul de bandă stânga.

Decizia luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic

În ciuda faptului că Dennis Politic nu a livrat la nivelul așteptărilor după sosirea la FCSB, patronul ”roș-albaștrilor” nu și-a pierdut definitiv încrederea în el și a precizat că nu consideră că este vorba despre un transfer ratat.

”Politic m-a costat 1,7-1,8 milioane de euro. Ca să plece, trebuie să iau măcar jumătate din bani. Nu găsesc pe cineva care să dea un milion pe Politic. Încă nu l-am văzut pe Politic până acum. E emotiv.

Când vii la FCSB e altceva, vrea să facă multe, săracul, dar… Probabil, când îi va ieși ceea ce făcea el, va începe să-i meargă jocul. Pentru mine nu e un transfer prost, omul și-a scos banii”, a declarat Becali, la .

Cum s-a descurcat Politic în stagiul de pregătire din Antalya

Măcinat de probleme medicale, Dennis Politic a jucat foarte puțin în prima parte a sezonului. Atacantul a prins sub 600 de minute în tricoul lui FCSB și a marcat 3 goluri, unul în Supercupa României, unul în SuperLiga și unul în cupele europene.

”Roș-albaștrii” speră ca jucătorul să revină la forma care l-a consacrat, mai ales că Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că .

Soluția lui Gigi Becali pentru a-l revitaliza pe Politic

La finalul anului trecut, Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Denis Politic și a mărturisit că pe jucătorul transferat de la Dinamo.

”Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace 2-3 meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut.

Îi trebuie un meci mare și să vedem, poate-l botez, că el e sectar, și să-l botez ortodox. O să-i propun eu în ianuarie, nu știu dacă vrea. O să-i zic: ‘Băi, Politic, tată… haide, măi, Dennis, măi, să te fac om adevărat, cu viață în tine. Să te fac ortodox, să te botez’”, a spus Becali.