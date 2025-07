Gigi Becali, decizie de ultimă oră înainte de Petrolul – FCSB. „Are clauză de 30 de milioane de euro! O să iau bani mulți pe el”

și a fost impresionat de un jucător după meciul cu Hermannstadt. Detalii la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, cucerit definitiv de Alex Stoian: „El va juca atacant”

Gigi Becali s-a lămurit deja după prima etapă și va schimba strategia la FCSB: „Nu o să mai joc cu două echipe de acum încolo. Titularii sunt titulari și gata. Nu mai fac așa ceva ce am făcut. Nu prea merge, n-ai văzut? Într-un fel am echilibrat chiar dacă n-am câștigat. Sunt mulțumit de echipă”.

Patronul campioanei României anunță revenirea lui Vali Crețu în echipă și titularizarea unui nou jucătorul U21: „Păi nu e normal să intre el? Numai, Horia. Eu am văzut ceva la meciul ăsta. Am văzut un jucător despre care nu știam, înțelegi? Eu l-am văzut pe Stoian, care el va juca atacant.

Deci următorul meci cu Petrolul el va fi atacant și sare din schemă David Miculescu. La mine nu există că talala, că talala. Cine este. Stoian va fi numai atacant și acum el va juca”.

Gigi Becali e sigur că va da lovitura cu Alex Stoian: „Poți să iei zeci de milioane”

Gigi Becali a fost impresionat de : „Nu că a dat golul, dar am văzut cum se mișcă, cum vine, primește, pasează. Adică mi-a plăcut de el, ce să mai, spirt. Ăsta e jucător pe care poți să iei zeci de milioane de euro. Are 17 ani. Are clauză de 30 de milioane. Are un fizic extraordinar”.

Horia Ivanovici a apreciat și el inspirația patronului FCSB: „Mi-a plăcut mult de Stoian să știți. Și am mai remarcat ceva. Am văzut schimbarea cu Stoian.

Toată lumea se aștepta să iasă under-ul și când colo l-ați scos pe Miculescu și s-a dovedit mutare câștigătoare. Chiar vorbeam cu prietenii: Bă, se pricepe. Bă, omul chiar se pricepe. Jur!”.

