Gigi Becali, decizie incredibilă la doar câteva ore după ce a fost operat de un preot neurochirurg: „E adevărat că este riscant”

Gigi Becali a fost operat în zona cervicală de renumitul neurochirurg Ștefan Mindea, care este și preot. Omul de afaceri a decis să nu rămână la spital după intervenție, ci să plece acasă imediat după ce a trecut efectul anesteziei.

Gigi Becali, operat cu succes de un preot. De ce a decis să plece acasă imediat după intervenție

Gigi Becali a anunțat în urmă cu câteva zile că joi, 20 noiembrie, va suferi o intervenție chirurgicală în zona cervicală, iar acest lucru s-a și întâmplat. Cu toate astea, el deja dădea declarații în spațiul public în seara de joi.

După mai mulți ani în care a fost deranjat crunt de o hernie cervicală, patronul FCSB a decis să se lase în mâinile preotului Ștefan Mindea, un neurochirurg de succes în care omul de afaceri are mare încredere. și la finalul intervenției a decis să plece acasă, pentru ca familia și prietenii să nu se îngrijoreze prea tare din pricina sa:

„Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta”, a declarat Gigi Becali, la

Gigi Becali nici nu vrea să audă de tratamentul prescris de medic: „Iau eu ceva natural”

Deși medicul i-a prescris un tratament cu antibiotic după operația la cervicală, Gigi Becali este reticent la acest tip de medicamente și refuză să urmeze recomandarea primită. Latifundiarul din Pipera spune că deține remedii naturiste, care sunt mult mai bune pentru organismul său:

„Mi-a zis să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal, dar cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei”, a mai spus Gigi Becali.

Ce spunea Gigi Becali înainte de această intervenție: „Am inimă de 25 de ani”

Această decizie a fost luată din cauza durerilor insuportabile pe care patronul FCSB le avea la spate și de care își dorea neapărat să scape:

„Oile, găinile și vacile pe care le am eu, că am și două vaci, nu primesc niciun vaccin. Ce, acum 200 de ani erau vaccinuri? Eu mănânc lapte și ouă fără vaccin. De aia eu am 67 de ani, dar inimă de 25 de ani. Mâine (n.r. joi) mă operez la cervicală. Atunci mi-a zis doctorul să nu mănânc nimic după 10-11 seara până la 11 ziua următoare”, a transmis Gigi Becali, miercuri seară, la