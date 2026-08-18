Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, decizie „la cald” imediat după FCSB – FC Botoșani. „A plecat din România!”. Exclusiv

Ce decizie a luat Gigi Becali imediat după meciul FCSB - FC Botoșani 3-2! Dezvăluirea făcută în direct: „A luat un avion privat și a plecat”. Care a fost destinația
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2026 | 11:20
Gigi Becali decizie la cald imediat dupa FCSB FC Botosani A plecat din Romania Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, decizie „la cald” imediat după FCSB - FC Botoșani. „A plecat din România!”. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a plecat din România marți dimineață, la scurt timp deci după meciul FCSB – FC Botoșani 3-2, disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în cadrul etapei cu numărul 5 din SuperLiga. Finanțatorul clubului roș-albastru a decolat cu destinația Muntele Athos folosind un avion privat.

Gigi Becali a plecat la Muntele Athos a doua zi după FCSB – FC Botoșani 3-2

Informația a fost furnizată în direct la FANATIK SUPERLIGA de către realizatorul Horia Ivanovici: „Apropo de Gigi, ce a făcut Gigi după victoria de aseară? Ce credeți că a făcut Gigi Becali după victoria de aseară, în această dimineață? A luat un avion privat și a plecat timp de 4-5 zile pe Muntele Athos.

ADVERTISEMENT

S-a dus pe Muntele Athos, bine, nu e prima dată, s-a mai dus de câteva ori. E un loc unde se regăsește, e locul unde se simte bine, în rugăciune și așa mai departe. S-a dus, probabil, să îi și mulțumească că a bătut Botoșaniul în minutul 96. Deci Gigi Becali în dimineața asta a plecat cu un avion privat la Muntele Athos, unde va sta cinci zile. O vizită așa cum a mai făcut”. 

Cu ce scop a plecat Gigi Becali la Muntele Athos

Din informațiile furnizate cu aceeași ocazie, patronul de la FCSB ar dori să doneze anumite sume pentru mănăstirile de la Muntele Athos, așa cum de altfel a făcut de-a lungul timpului în mai multe rânduri. „Din informațiile noastre, am înțeles că s-ar putea să mai și doneze câteva milioane de euro, cum face cu multă generozitate de mulți ani acolo, la Muntele Athos.

ADVERTISEMENT
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă...
Digi24.ro
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

Ca să zic așa, jos pălăria! Deci Gigi Becali pleacă la Muntele Athos să facă fapte bune, să se roage. Și, în mod sigur, o să mai facă niște gesturi de caritate, 30 de milioane de euro donați până acum de Gigi Becali de la Muntele Athos”, a mai transmis Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am...
Digisport.ro
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Gigi Becali a plecat la Muntele Athos după FCSB - FC Botoșani

Mesaj pentru Tavi Popescu. Gestul pe care l-au făcut cei 4 analiști Fanatik...
Fanatik
Mesaj pentru Tavi Popescu. Gestul pe care l-au făcut cei 4 analiști Fanatik în direct la adresa jucătorului FCSB: „O să-i mai dea Gigi 11 minute”. Exclusiv
Fostul antrenor al Craiovei trage un semnal de alarmă: „Să nu facă greșeala...
Fanatik
Fostul antrenor al Craiovei trage un semnal de alarmă: „Să nu facă greșeala FCSB-ului de anul trecut”
Verdict din interior despre Aymen Boutoutaou la FCSB. „Nu uitați de exemplul lui...
Fanatik
Verdict din interior despre Aymen Boutoutaou la FCSB. „Nu uitați de exemplul lui Ngezana”. Exclusiv
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ianis Hagi, în dubiu pentru națională! De ce a ratat startul sezonului și...
iamsport.ro
Ianis Hagi, în dubiu pentru națională! De ce a ratat startul sezonului și ce urmează pentru mijlocaș
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!