Gigi Becali, decizie „la cald” imediat după FCSB – FC Botoșani. „A plecat din România!”. Exclusiv

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Gigi Becali (68 de ani) a plecat din România marți dimineață, la scurt timp deci după meciul FCSB – FC Botoșani 3-2, disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în cadrul etapei cu numărul 5 din SuperLiga. Finanțatorul clubului roș-albastru a decolat cu destinația Muntele Athos folosind un avion privat.

Gigi Becali a plecat la Muntele Athos a doua zi după FCSB – FC Botoșani 3-2

Informația a fost furnizată de către realizatorul Horia Ivanovici: „Apropo de Gigi, ce a făcut Gigi după victoria de aseară? Ce credeți că a făcut Gigi Becali după victoria de aseară, în această dimineață? A luat un avion privat și a plecat timp de 4-5 zile pe Muntele Athos.

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S-a dus pe Muntele Athos, bine, nu e prima dată, s-a mai dus de câteva ori. E un loc unde se regăsește, e locul unde se simte bine, în rugăciune și așa mai departe. S-a dus, probabil, să îi și mulțumească că a bătut Botoșaniul în minutul 96. Deci Gigi Becali în dimineața asta a plecat cu un avion privat la Muntele Athos, unde va sta cinci zile. O vizită așa cum a mai făcut”.

Cu ce scop a plecat Gigi Becali la Muntele Athos

Din informațiile furnizate cu aceeași ocazie, patronul de la FCSB ar dori să doneze anumite sume pentru mănăstirile de la Muntele Athos, așa cum de altfel a făcut de-a lungul timpului în mai multe rânduri. „Din informațiile noastre, am înțeles că s-ar putea să mai și doneze câteva milioane de euro, cum face cu multă generozitate de mulți ani acolo, la Muntele Athos.

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Ca să zic așa, jos pălăria! Deci Gigi Becali pleacă la Muntele Athos să facă fapte bune, să se roage. Și, în mod sigur, o să mai facă niște gesturi de caritate, 30 de milioane de euro donați până acum de Gigi Becali de la Muntele Athos”,

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