Sport

Gigi Becali, decizie radicală după ce MM Stoica i-a luat apărarea lui Boutoutaou: „Nu stăm după el!”

Gigi Becali a dezvăluit ce va urma pentru Aymen Boutoutaou la FCSB. Criticat de patron după meciul cu CFR Cluj, africanul a fost apărat de Mihai Stoica.
Bogdan Mariș
25.08.2026 | 20:21
Gigi Becali decizie radicala dupa ce MM Stoica ia luat apararea lui Boutoutaou Nu stam dupa el
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali (68 de ani), decizie radicală cu privire la Aymen Boutoutaou (25 de ani). FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că Aymen Boutoutaou (25 de ani) nu va mai evolua ca titular la FCSB, urmând a fi înlocuit în primul 11 de David Miculescu. Patronul „roș-albaștrilor” l-a criticat pe algerian după meciul cu CFR Cluj (0-1), în care fotbalistul a părăsit terenul la pauză, însă Mihai Stoica i-a luat apărarea.

Aymen Boutoutaou, OUT din primul 11 al FCSB-ului

Gigi Becali a afirmat că respectă părerea lui Mihai Stoica, însă patronul FCSB-ului a confirmat că Aymen Boutoutaou nu va mai fi titular. „Eu nu sunt împotriva oamenilor mei care au păreri. Dacă MM Stoica are o părere, eu o respect. Numai că eu nu sunt de aceeași părere. Eu nu am nevoie să se dea 7 inși cap în cap.

ADVERTISEMENT

Eu am nevoie să nu dai niciun cap în cap și am nevoie să dai pasă de gol sau gol. Dacă te dai cap în cap, nu e problema mea. Nu mi-am pierdut încrederea în Boutoutaou. Îl mai așteptăm, nu vreau să-l descurajez pe băiat, dar nu stăm după el. Nu vom sta după el. Îi va veni rândul iar să demonstreze”, a spus Gigi Becali la Digi Sport. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și ultimele detalii despre posibila plecare a lui Daniel Bîrligea în Italia.

Mihai Stoica a sărit în apărarea lui Boutoutaou după ce algerianul a fost criticat pentru evoluția din meciul cu CFR Cluj. „Toate aceste tunuri sunt ale patronului. Când sunt așteptări mari de la anumiți jucători, ăstea sunt reacțiile lui Gigi, le știm cu toții. Așa cum ne-am învățat noi, așa s-au obișnuit și jucătorii. Boutoutaou mi s-a părut cel mai periculos jucător al nostru”, declara acesta la ediția de luni, 24 august, a emisiunii MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Digi24.ro
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei

Cum va arăta FCSB la meciul cu UTA

Gigi Becali a dezvăluit și ce modificări se vor produce la FCSB după eșecul cu CFR Cluj. Pentru gruparea „roș-albastră” urmează meciul din campionat cu UTA, care se va disputa la Târgoviște duminică, 30 august, de la ora 21:00. „La ora asta, va juca Cisotti și cu David Miculescu. Probabil, lui Tănase îi mai dau o repriză, să-l mai văd. Eu nu contest valoarea lui Tănase. O să joace în spatele vârfului, el va fi stânga. În dreapta va fi David Miculescu sau Cisotti.

ADVERTISEMENT
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului...
Digisport.ro
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu

O să mă consult cu staff-ul. Ies toți la socoteală. Bîrligea va fi vârf. Ies la socoteală chiar dacă pleacă Bîrligea. Jucăm cu Joao Paulo și Arad la mijlocul terenului. În stânga va fi Pădurariu, în dreapta David Miculescu sau Cisotti. Nu va juca unul în stânga și unul în dreapta, ci vedem care e în formă.

ADVERTISEMENT

Părerea mea, mai bun ar fi Cisotti în față și David Miculescu în cei 4, în bandă, e mai puternic Miculescu. Vor fi 3 fundași centrali, nu dispare niciun fundaș lateral. Eu cred că dacă vom găsi formula, vom fi foarte buni. Poate să joace și Gnahore la mijlocul terenului și să treacă Joao Paulo în dreapta, a mai jucat acolo”, a spus patronul FCSB-ului.

FRF a scos la vânzare biletele pentru meciul Suedia – România din Liga...
Fanatik
FRF a scos la vânzare biletele pentru meciul Suedia – România din Liga Națiunilor! Cât costă și cum le pot achiziționa suporterii din Diaspora
Ebenezer Annan a fost prezentat oficial de Rapid. Update
Fanatik
Ebenezer Annan a fost prezentat oficial de Rapid. Update
UEFA Champions League 2026, play-off retur, LIVE VIDEO. Sabah – Hapoel Beer Sheva...
Fanatik
UEFA Champions League 2026, play-off retur, LIVE VIDEO. Sabah – Hapoel Beer Sheva 0-1. Istvan Kovacs, salvat de VAR
Tags:
Parteneri
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de...
iamsport.ro
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de calitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!