Gigi Becali, decizie radicală după ce MM Stoica i-a luat apărarea lui Boutoutaou: „Nu stăm după el!”

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Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că Aymen Boutoutaou (25 de ani) nu va mai evolua ca titular la FCSB, urmând a fi înlocuit în primul 11 de David Miculescu. Patronul „roș-albaștrilor” l-a criticat pe algerian după meciul cu CFR Cluj (0-1), în care fotbalistul a părăsit terenul la pauză, însă Mihai Stoica i-a luat apărarea.

Aymen Boutoutaou, OUT din primul 11 al FCSB-ului

Gigi Becali a afirmat că respectă părerea lui Mihai Stoica, însă patronul FCSB-ului a confirmat că Aymen Boutoutaou nu va mai fi titular. „Eu nu sunt împotriva oamenilor mei care au păreri. Dacă MM Stoica are o părere, eu o respect. Numai că eu nu sunt de aceeași părere. Eu nu am nevoie să se dea 7 inși cap în cap.

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Eu am nevoie să nu dai niciun cap în cap și am nevoie să dai pasă de gol sau gol. Dacă te dai cap în cap, nu e problema mea. Nu mi-am pierdut încrederea în Boutoutaou. Îl mai așteptăm, nu vreau să-l descurajez pe băiat, dar nu stăm după el. Nu vom sta după el. Îi va veni rândul iar să demonstreze”, a spus Gigi Becali la . .

. „Toate aceste tunuri sunt ale patronului. Când sunt așteptări mari de la anumiți jucători, ăstea sunt reacțiile lui Gigi, le știm cu toții. Așa cum ne-am învățat noi, așa s-au obișnuit și jucătorii. Boutoutaou mi s-a părut cel mai periculos jucător al nostru”, declara acesta la ediția de luni, 24 august, a emisiunii MM LA FANATIK.

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Cum va arăta FCSB la meciul cu UTA

Gigi Becali a dezvăluit și ce modificări se vor produce la FCSB după eșecul cu CFR Cluj. Pentru gruparea „roș-albastră” urmează meciul din campionat cu UTA, care se va disputa la Târgoviște duminică, 30 august, de la ora 21:00. „La ora asta, va juca Cisotti și cu David Miculescu. Probabil, lui Tănase îi mai dau o repriză, să-l mai văd. Eu nu contest valoarea lui Tănase. O să joace în spatele vârfului, el va fi stânga. În dreapta va fi David Miculescu sau Cisotti.

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O să mă consult cu staff-ul. Ies toți la socoteală. Bîrligea va fi vârf. Ies la socoteală chiar dacă pleacă Bîrligea. Jucăm cu Joao Paulo și Arad la mijlocul terenului. În stânga va fi Pădurariu, în dreapta David Miculescu sau Cisotti. Nu va juca unul în stânga și unul în dreapta, ci vedem care e în formă.

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Părerea mea, mai bun ar fi Cisotti în față și David Miculescu în cei 4, în bandă, e mai puternic Miculescu. Vor fi 3 fundași centrali, nu dispare niciun fundaș lateral. Eu cred că dacă vom găsi formula, vom fi foarte buni. Poate să joace și Gnahore la mijlocul terenului și să treacă Joao Paulo în dreapta, a mai jucat acolo”, a spus patronul FCSB-ului.