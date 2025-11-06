Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv

Gigi Becali a luat o decizie radicală din cauza unui fotbalist de la FCSB. Totul a plecat după ce jucătorul a avut mai multe prestații slabe.
Cristian Măciucă
06.11.2025 | 09:10
Gigi Becali decizie radicala la FCSB Nu mai aduc asemenea jucatori si nu e vorba despre discriminare Ce sa intamplat cu amenda de 20000 de euro Exclusiv
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. FOTO: Fanatik
Gigi Becali e foc și pară pe Siyabonga Ngezana. Stoperul sud-african e în scădere de formă la FCSB, fapt ce îl determină pe patronul campioanei să nu mai transfere jucători de pe continentul negru.

Gigi Becali, decizie radicală din cauza lui Ngezana

FCSB e în criză de fundaș centrali. Din 5 stoperi de meserie, 4 au fost accidentați în ultima perioadă. E vorba despre Dawa, Mihai Popescu, Chiricheș și Graovac. Ngezana a rămas singurul valid și a făcut mai multe greșeli. Ngezana joacă la FCSB din vara lui 2023, când Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Kaizer Chiefs.

„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac.

Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege.

Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis ‘Penalizare!’ ‘Ce dacă’. La el nu contează. ‘Vezi că penalizare’. ‘Da, da’. I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis ‘E ok, nu e problemă’”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Ionuț Cercel – Joyskim Dawa, viitorul cuplu de stoperi de la FCSB

În plus, FCSB s-a văzut nevoită să apeleze la soluții de avarie, cum ar fi reprofilarea din fundaș dreapta a lui Ionuț Cercel. Campioana en-titre îl așteaptă ca pâinea caldă pe Joyskim Dawa. Camerunezul n-a mai jucat fotbal din luna martie, când s-a accidentat la prima reprezentativă.

„Cercel i-a ținut spatele lui Ngezana. O să vină Dawa, joacă Dawa cu cercel. Băi, dar așa ceva… Alunecă… Era cel mai bun fundaș central. Nu am văzut în România fundaș central ca el și acum e ultimul. Nu înțeleg de vorbă bună. Ce să le faci? Nu zic mai multe că se zice că e discriminare”, a conchis patronul FCSB.

  • 3,5 milioane de euro e cota de piață a lui Siyabonga Ngezana, conform transfermarkt.com

DECIZIA RADICALA pe care Gigi Becali o ia la FCSB. Ngezana e VINOVATUL! | DEZVALUIRI INCENDIARE

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
