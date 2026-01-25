Gigi Becali, decizie radicală la pauza meciului FCSB – CFR Cluj 1-2! Ce a făcut după golul marcat de Korenica

ADVERTISEMENT

FCSB a început perfect meciul cu CFR Cluj prin golul marcat în minutul 2 de Miculescu. Roş-albaştrii au controlat prima repriză, dar .

Gigi Becali l-a schimbat pe Pantea după ce fundaşul a greşit la ambele goluri!

Alibek Aliev a marcat pentru 1-1, iar Korenica a scăpat singur în banda stângă, reuşind să îl învingă pe Târnovanu cu o scăriţă. La cabine s-a intrat cu 2-1 pentru CFR Cluj, iar la pauză.

Alexandru Pantea a fost înlocuit la pauză de Risto Radunovic. Pantea a avut o parte de vină la ambele goluri. La primul l-a scăpat din marcaj pe Aliev, care a marcat de lângă el. La al doilea, a fost jucătorul care l-a scos din ofsaid pe Korenica.

Mihai Toma, „pedepsit” pentru ratarea uluitoare!

O altă înlocuire la pauză a fost cea a lui Toma. „Underul” FCSB-ului a ratat o ocazie rarisimă la 1-0, singur cu poarta goală. Fotbalistul a trimis peste poartă, spre stupoarea colegilor. Ulterior, Toma a mai ratat încă o şansă bună.

Jucătorul a fost înlocuit la pauză de Alexandru Stoian. Două schimbări prin care au fost „pedepsiţi” jucătorii care au greşit cel mai mult în prima parte pentru FCSB, care s-a trezit condusă în final de repriză.