Sport

Gigi Becali, decizie radicală la pauza meciului FCSB – CFR Cluj 1-2! Ce a făcut după golul marcat de Korenica

CFR Cluj a întors rezultatul pe Arena Naţională în finalul primei reprize cu FCSB. Ardelenii au marcat prin Aliev şi Korenica, în ultimele secunde ale reprizei. A urmat o decizie radicală a lui Gigi Becali.
Cristian Măciucă, Marian Popovici
25.01.2026 | 21:11
Gigi Becali decizie radicala la pauza meciului FCSB CFR Cluj 12 Ce a facut dupa golul marcat de Korenica
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, decizie radicală la pauza meciului FCSB - CFR Cluj 1-2! Ce a făcut după golul marcat de Korenica. Sursa: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a început perfect meciul cu CFR Cluj prin golul marcat în minutul 2 de Miculescu. Roş-albaştrii au controlat prima repriză, dar finalul a fost al ardelenilor, care au întors scorul în ultimele patru minute.

Gigi Becali l-a schimbat pe Pantea după ce fundaşul a greşit la ambele goluri!

Alibek Aliev a marcat pentru 1-1, iar Korenica a scăpat singur în banda stângă, reuşind să îl învingă pe Târnovanu cu o scăriţă. La cabine s-a intrat cu 2-1 pentru CFR Cluj, iar Gigi Becali a luat măsuri radicale la pauză.

ADVERTISEMENT

Alexandru Pantea a fost înlocuit la pauză de Risto Radunovic. Pantea a avut o parte de vină la ambele goluri. La primul l-a scăpat din marcaj pe Aliev, care a marcat de lângă el. La al doilea, a fost jucătorul care l-a scos din ofsaid pe Korenica.

Mihai Toma, „pedepsit” pentru ratarea uluitoare!

O altă înlocuire la pauză a fost cea a lui Toma. „Underul” FCSB-ului a ratat o ocazie rarisimă la 1-0, singur cu poarta goală. Fotbalistul a trimis peste poartă, spre stupoarea colegilor. Ulterior, Toma a mai ratat încă o şansă bună.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Jucătorul a fost înlocuit la pauză de Alexandru Stoian. Două schimbări prin care au fost „pedepsiţi” jucătorii care au greşit cel mai mult în prima parte pentru FCSB, care s-a trezit condusă în final de repriză.

ADVERTISEMENT
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință,...
Digisport.ro
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
FCSB – CFR Cluj 1-3, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Gazdele,...
Fanatik
FCSB – CFR Cluj 1-3, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Gazdele, la pământ! Ardelenii marchează și în startul reprizei secunde
Horațiu Moldovan, spectator la golul-bijuterie marcat de Lamine Yamal. Barcelona redevine lider în...
Fanatik
Horațiu Moldovan, spectator la golul-bijuterie marcat de Lamine Yamal. Barcelona redevine lider în La Liga. Video
Arsenal – Manchester United 2-3. Victorie fabuloasă a echipei lui Michael Carrick, în...
Fanatik
Arsenal – Manchester United 2-3. Victorie fabuloasă a echipei lui Michael Carrick, în direct pe Voyo! Cum arată clasamentul din Premier League
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună...
iamsport.ro
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună lui Lucescu: 'Foarte inteligent! Avea un cuvânt greu de spus în vestiar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!