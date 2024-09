Gigi Becali, decizie uluitoare cu un titular de la FCSB. „2.000 de euro pentru fiecare kilogram în plus!”

Gigi Becali a luat măsuri în privința lui Daniel Popa și a stabilit o amendă record pentru kilogramele în plus. Patronul campioanei României a spus cum l-a făcut pe atacantul transferat de la U Cluj să joace la capacitate maximă.

Gigi Becali, decizie uluitoare cu Daniel Popa la FCSB. „2.000 de euro pentru fiecare kilogram în plus!”

Daniel Popa a jucat toate minutele din partida – UTA Arad, scor 2-0, iar Gigi Becali se declară mulțumit de prestația fotbalistului. Patronul „roș-albaștrilor” a spus și care este secretul formei atacantului din Capitală.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali este de părere că presiune sale din spațiul public l-au determinat pe Daniel Popa să își schimbe atitudinea. Patronul „roș-albaștrilor” a spus și cât plătește atacantul pentru fiecare kilogram în plus.

„De ce joacă Popa așa? De frică! Omul știe de frică, are bun simț și joacă fotbal. Nu ai văzut că nu l-am mai schimbat deloc. Nu e Maradona, dar se războiește. A mai slăbit vreo două kilograme că eram cam gras.

ADVERTISEMENT

Le-am zis să îi dea amendă 2.000 de euro pentru fiecare kilogram în plus. ′Cum să îi dăm 2.000 de euro?′. Le-am zis să îi spună că am zis eu, câte kilograme are în plus face cântarul la începutul săptămânii și îi dau 2.000 de euro amendă.

Nu puteți, aș da ordin, 4.000 de euro amendă la orice grăsime. 2.000 de euro pe kilogram am zis. Văd că a mai slăbit, și-a revenit. Dă război, vine în spate, îl vezi pe tot terenul. Pe Ștefănescu nu trebuie să îl iei cu frică, e mai delicat, la fel și Tavi. Popa nu are nevoie de delicatese”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a transferat pe Mihai Popescu! Cifrele transferului

de la Farul Constanța la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi.

ADVERTISEMENT

Mie îmi plăcea de când era la Dinamo. El mi-a scăpat printre degete că nu știam. Nu stăteam eu să văd când e liber Popescu. Dar mi-a plăcut de el când ne-a dat el gol odată cu capul dintr-un corner. Acum vreo 3-4 ani, era la Dinamo.

Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător. Fundașul central trebuie să aibă peste 1,80 m și să fie puternic. Nu e puternic, nu ai ce să faci, la revedere”, a declarat patronul FCSB.

SECRETUL RESUSCITARII lui Daniel Popa la FCSB: „AMENDA 2.000 de euro pe kilogram in plus!”