„Gigi Becali, decizii ca la Football Manager”. Fostul titular de la FCSB, dezvăluiri despre patronul campioanei

Deși Florin Gardoș nu dă vina doar pe jucători sau antrenor, ci și pe patronul Gigi Becali. Fostul titular de la FCSB a dezvăluit cum se luau deciziile pe vremea când el activa la echipă.

Ce se întâmplă la FCSB? Florin Gardoș a spus lucrurilor pe nume după Metaloglobus – FCSB 2-1

Deși părea că își revine în campionat, după două victorii consecutive cu Oțelul Galați și Universitatea Craiova, FCSB a dezamăgit din nou. Într-un meci cu Metaloglobus, ultima clasată din SuperLiga, echipă ce nu câștigase niciun meci până acum, campioana en titre a arătat foarte slab și nu a reușit să înscrie din acțiune. Florin Gardoș și-a expus opinia la FANATIK SUPERLIGA și dar și la nivel mental.

„Cred că mi-ar trebui o oră să discutăm tot ce cred că se întâmplă acolo. Dacă e să discutăm strict de meciul de aseară, ar fi faptul că lipsesc patru fundași centrali. Ăsta a fost filmul și a trebuit improvizat acolo. Cu Metaloglobus, echipă care nu a câștigat anul ăsta, puteam să fiu și eu fundaș central. Nu ai cum să nu câștigi meciul, indiferent cine este antrenor și indiferent ce se întâmplă.

Consider că este și vina patronului. Își face rău singur. Își face un auto-sabotaj. Mă gândeam din perspectiva suporterului: locul 1, locul 2, cupe europene… nu pot să zic că nu sunt mulțumit. Dar dacă te uiți amplu, pe parcursul ultimilor 10 ani, parcă nu e ok să câștigi atât de puțin. E clar că, mental, sunt varză. Probabil și asta e o problemă, că s-a instalat o saturație la deciziile lui Gigi Becali.

Spun ce cred, fără să știu concret, dar când vezi ce se declară săptămână de săptămână… când eram eu nu era așa. Nu-l auzeai pe domnul Becali să spună lucruri de genul ăsta: «Pe ăla nu-l mai vezi în echipă», «Ăla nu mai joacă postul ăla», «Dau de luni echipa de sâmbătă»”, a spus Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum se luau deciziile la FCSB în urmă cu mai bine de 10 ani? Florin Gardoș, dezvăluiri din interior

Florin Gardoș a explicat că Gigi Becali se implica la echipă și pe vremea când el evolua la FCSB, însă lucrurile erau mult mai diferite, iar deciziile sale puteau fi influențate foarte ușor prin diferite argumente aduse de Mihai Stoica sau de antrenor:

„Chiar dacă se implica și pe atunci. Am aflat despre asta și am mai discutat. Și atunci își dorea să facă primul 11, dar era mult mai influențabil. Am fost chiar martor la un episod de genul și am văzut cât de repede își schimba o decizie. Dacă-i dădea Meme câteva argumente, în 30 de secunde se sucea la 180 de grade. Pare că nu se mai întâmplă lucrul acesta și pare că ia decizii ca la Football Manager”, a dezvăluit Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

În ce perioadă a jucat Florin Gardoș pentru FCSB

Florin Gardoș a venit la FCSB în 2010 de la Concordia Chiajna pentru suma de doar 150.000 de euro. La acea vreme, echipa era cunoscută sub numele de Steaua București. Alături de formația patronată de Gigi Becali, stoperul a câștigat două titluri de campion, Cupa și Supercupa României. Pe plan extern, Gardoș a ajuns alături de FCSB în optimile Europa League, urmând să joace în grupele Champions League în următorul an.

De-a lungul celor patru ani petrecuți în capitală, el a făcut pereche în centrul apărării cu fotbaliști precum Vlad Chiricheș sau Lukasz Szukala. În 2014, Florin Gardoș a fost vândut în Premier League, la Southampton, pentru o sumă de aproximativ 6,8 milioane de euro.