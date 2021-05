Gigi Becali, declarație de dragoste pentru trei oameni din fotbalul românesc: „Eu îi iubesc!”

Gigi Becali a vorbit în ziua de Paște despre oamenii din fotbalul românesc pentru care are doar dragoste și compasiune.

Patronul FCSB a dezvăluit pentru FANATIK că și-a petrecut Paștele la mânăstire, unde a participat la slujba de Înviere, iar duminică a continuat discursul plin de iubire și bună credință.

Becali s-a luptat de-a lungul timpului și a fost într-un război continuu aproape cu toți oamenii din fotbalul românesc. A rămas prieten însă cu o mână de oameni pe care îi apreciază foarte mult.

Gigi Becali, declarație de dragoste pentru Virgil, MM și Luțu: „Eu iubesc tot ce e Hristos”

Gigi Becali a vorbit despre oamenii din fotbal la care ține cel mai mult: Virgil Becali, Mihai Stoica și Ionuț Luțu, pe care îi consideră că fac parte din familia lui: „Eu iubesc câțiva oameni, pe Virgil, pe MM, pe Luțu, pe un băiat, Marius, sunt ai mei, prietenii mei. Eu iubesc tot ce e Hristos. Mama mea și tatăl meu sunt Hristos.

Latifundiarul din Pipera a explicat la România TV că încearcă să îi aducă pe drumul cel bun și pe nepoții săi, de care nu e foarte mulțumit: „Familia mea normal că o iubesc, dar care nu e Hristos n-am ce face. Mă refer la nepoți. Eu încerc să îi întorc. Dacă nu, treaba lor”, i-a avertizat Becali ca un unchi grijuliu.

Patronul FCSB a vorbit despre familia sa extinsă, din care pe lângă cei trei, mai fac parte câteva persoane, precum și fostul arbitru Alexandru Tudor: „[Alexandru] Tudor, Virgil [Becali], [Ionuț] Luțu, Marius, un băiat, Marcel, ăștia sunt familia mea. Lasă familia adevărată, mă refer la prieteni care devin frați. Eu îi iubesc! Mai am unul acum, Ioan”, a mai mărturisit Gigi Becali.

Gigi Becali surprinde de Paște: „Am făcut spital pentru călugări în palat”

Gigi Becali suprinde din nou cu ocazia sărbătorilor pascale, iar de data asta a depășit orice așteptări. Cel mai credincios om din fotbalul românesc și-a pus la dispoziție palatul din Aleea Alexandru, pe care l-a transformat într-un spital pentru călugări.

„Aici, în palat, am făcut spital pentru călugări. Am despărțit bărbații de femei, stau acolo când sunt bolnavi. Asta e viața mea acum”, a surprins Gigi Becal la România TV.

Becali a vorbit și despre lupta sa cu COVID-19, despre care a avut un discurs contrar opiniei publice: „Când Satan face ceva, vine Dumnezeu și-i întoarce pe dos lui. Oamenii care au făcut asta, e o rațiune satanică, virusul ăsta are un comportament satanic, eu l-am studiat bine de tot și eu știu. N-am avut virus, adică am fost negativ. Am avut 60 de anticorpi în sânge, apoi 70. În loc să scadă, creșteau anticorpii.

M-a atacat de 5-6 ori. Am făcut 120 anticorpi, parcă aș fi făcut vaccinul, dar eu nu am fost niciodată depistat pozitiv. Făceam tot timpul teste. Făceam teste și-mi ieșeau în sânge anticorpi. În loc să-mi scadă, creșteau. El atât de nenorocit e încât se ascunde exact ca dracii. Are o rațiune drăcească virusul acesta”.