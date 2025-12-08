Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”

Prezent luni, 8 decembrie, la Super Gala Fanatik 2025, Gigi Becali a făcut o declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei ales la scrutinul de duminică.
Adrian Baciu
08.12.2025 | 20:18
Gigi Becali declaratie spumoasa despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025 E mai destept mai priceput decat Baluta la administratie
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, laude despre Ciprian Ciucu, la Super Gala Fanatik 2025. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Becali, o apariție spectaculoasă luni seara la Super Gala Fanatik 2025, a făcut o declarație extrem de interesantă despre noul primar general al Capitalei. Deși a fost susținător al rivalului acestuia de la PSD, patronul FCSB are numai cuvinte de laudă despre edilul care va conduce destinele Bucureștiului în următorii doi ani și jumătate.

Gigi Becali, cuvinte mari despre Ciprian Ciucu, la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”

Noul primar general la Capitalei, Ciprian Ciucu, care a câștigat fără emoții alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie 2025, a fost lăudat de Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025. În opinia patronului campioanei din prima ligă, liberalul a fost, de departe, cel mai bun candidat.

Becali admite faptul că favoritul său pentru funcția de edil a fost Daniel Băluță (care a candidat din partea PSD), însă este sincer și spune că Ciprian Ciucu ”era mai bun / se vedea din discurs, din campanie”.

Era mai bun, se vedea din discurs, din campanie. E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație. Eu țineam cu Băluță, dar am văzut că-l bate. Știa mai bine ca el, se pricepea mai bine ca el, s-a văzut în campanie. Ăla (n.r. Băluță) era mai șmecherit”, a spus Gigi Becali, luni seara, la Super Gala Fanatik 2025.

Gigi Becali, desemnat Omul Anului la Super Gala Fanatik 2025

Gigi Becali a avut o seară îmbelșugată la Hotelul Marriot, acolo unde a fost organizată Super Gala Fanatik 2025. Patronului campioanei României la fotbal, FCSB, a primit titlul de ”omul anului” pentru a doua oară consecutiv la această gală.

În urmă cu un an, după un alt sezon cu un trofeu intern pentru clubul său, Becali a pus din nou mâna pe premiu. FCSB a avut un sezon 2024-2025 de excepție. Pe lângă titlul din Superliga, echipa a mai înregistrat și un parcurs european de excepție, cu o calificare mai departe din grupa de Europa League.

După ce a primit trofeul, Gigi Becali a spus că și în sezonul de față FCSB se va încununa campioană în prima ligă. ”Eu spun campioni am fost, campioni vom fi. Spun că sunt descurajat, dar când mă supără Naum îi spun campion vom fi. Ce play-off? Voi fi campion. Pe ce mizez?

La asemenea evenimente nu se vorbește așa, dar a venit vremea mărturisirii. Când spun asta mă bazez pe Hristos. De ce mă bazez pe Hristos? Dacă atunci când nu eram bun și era aproape de mine și tot timpul m-a scos din fundul iadului și mi-a dat tot timpul, oare mă va lăsa acum, când îmi cer iertare 10%? Pe asta mizez, pe cuvânt.

E posibil să nu fiu. Dacă nu voi fi atunci voi spune așa: e pedagogie pentru mine, pentru mândria mea, pentru trufia mea, să mai aplec capul. Deși nu cred că o să-l aplec. Până la moarte! Nu am cum. Dacă am forță de 25 de ani, eu ce pot să fac. Nu pot să aplec capul. Și mă rog la Dumnezeu să îmi dea putere să aplec capul, să fiu mai smerit. Nu pot. Atunci mă voi mândri în Hristos. ‘De nu mă voi mândri în Hristos, nebun sunt’. Spune Sf. Apostol Pavel. Nu vreau să fiu nebun. Îl iubesc pe Hristos și vreau să mă mândresc cu Hristos și atunci ‘Campion am fost, campion voi fi Steaua București!”, a spus Becali, la Super Gala Fanatik 2025.

