Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv

Primul derby din acest sezon dintre Rapid și FCSB s-a consumat . Gigi Becali a dezvăluit că la următorul derby dintre cele două echipe bucureștene, echipa lui va fi susținută de Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor din sezonul trecut.

Marius Șumudică, suporter înfocat FCSB? Gigi Becali a spus totul despre antrenorul român înainte de FCSB – Rapid

Marius Șumudică a antrenat Rapidul în sezonul trecut, fără să reușească vreo victorie în fața rivalei FCSB. După ratarea obiectivelor, , echipa fiind preluată ulterior de Costel Gâlcă.

Următorul meci direct dintre FCSB și Rapid se va disputa pe 21 decembrie, în etapa cu numărul 21, de la ora 20:00. Gigi Becali a dezvăluit că de data aceasta, echipa lui va fi susținută din plin de Marius Șumudică, chiar dacă trecutul său este legat total de rivala din Giulești.

Gigi Becali: „Marius Șumudică o să țină cu FCSB”

„Șumudică m-a întărâtat ca să piardă FCSB, că el este rapidist. Dar eu cred acum că el, când o să joace FCSB cu Rapid, cred că o să țină cu FCSB-ul cum nu a ținut în viața lui.

El acum ține cu FCSB, nu mai are treabă cu Rapid. Îți dai seama, el, ce oftică are el să cadă în cap Rapidul!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică uimea sezonul trecut la finalul derby-ului Rapid – FCSB 0-0 din etapa a 29-a. „Echipa Steaua București este echipa care ține de armată”

Marius Șumudică a fost dintotdeauna o voce puternică în fotbalul românesc. În calitate de antrenor, reacțiile sale au fost diverse, reușind să surprindă deseori cu replici ironice sau discursuri vehemente. Un astfel de episod s-a petrecut sezonul trecut, când a spus la finalul derby-ului Rapid – FCSB din etapa a 29-a, încheiat 0-0, că „echipa Steaua București este echipa care ține de armată”.

„Pentru mine, poate să se supere și domnul Becali și oricine, echipa Steaua București este echipa care ține de armată. FCSB este echipa care se luptă prin instanță să redobândească trofee… Steaua a jucat tot timpul pe Ghencea. Ăia sunt adevărații, care se duc la ‘Sud’”,