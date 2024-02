Gigi Becali, declarații surprinzătoare după „roșul” lui Darius Olaru. „Și dacă îl vând?”

FCSB a câştigat cu 3-2 un meci nebun împotriva celor de la FC Botoşani. Roş-albaştrii s-au desprins la 10 puncte faţă de Rapid şi CFR Cluj, dar au plătit scump victoria de pe Arena Naţională.

Gigi Becali, declarații surprinzătoare după „roșul” lui Darius Olaru: “Şi dacă îl vând?”

Nana Antwi şi în timpul meciului. Fundaşul va lipsi cu Voluntari, în timp ce căpitanul celor de la FCSB nu va juca în următoarele două etape. Cei doi vor reveni pentru meciul cu Rapid.

Gigi Becali nu a fost afectat de eliminarea căpitanului Darius Olaru, spunând că în opinia lui jucătorii cheie de la FCSB în acest moment sunt Adrian Şut şi Alexandru Băluţă:

“Lasă, că nu contează. Nu stă o echipă în Olaru. Şi dacă îl vând? Ce faci? Ştii cine sunt jucătorii cheie, voi nu îi vedeţi, dar eu îi văd, că sunt stăpân: Şut şi Băluţă. Ăştia doi sunt cheia, din punctul meu de vedere, de stăpân.

Sunt stăpân, că stăpânesc eu afacerea. Dacă lua Băluţă sau Şut roşu, eram îngrijorat. Olaru, nu e problemă, Coman, nu e problemă. Băluţă şi Şut, e o problemă.

Faptul că n-a pierdut mingi, este bine. N-a fost Tavi Popescu extraordinar, dar a făcut o pasă în faţă. Nu a mai gâdilat mingea, nu s-a mai învârtit în loc. Mi-a plăcut şi de Tavi Popescu”, a spus Gigi Becali într-o conferinţă la Palat.

„Emoții nu mai sunt. Luam bătaie și? Erau tot 7 puncte”

, chiar dacă echipa lui ar fi pierdut. Gigi Becali susţine că e o diferenţă mare de joc între FCSB şi contracandidatele la titlu:

„Emoții nu mai sunt. Luam bătaie și? Erau tot 7 puncte. Când ai atâtea puncte diferențe te uiți fără probleme la meci. Emoții nu erau. Am avut 1-0 și tot noi dominam jocul. Am avut și bară, a avut și Băluță să dea. Am avut încredere că oricum câștigăm. Și dacă rămânea egal, tot aveam 8 puncte, nu 7. Deci nu sunt emoții.

Când ai un avantaj, dar nu e problema doar de avantaj, dar când vezi diferența de joc între tine și celelalte echipe. Că o vezi. Tot Botoșaniul ăsta a bătut CFR. Tot Botoșaniul ăsta cu celelalte echipe pasează, joacă. Cu noi n-au legat 3 pase că nu-i lăsam. Când ai avantaj și are și valoare echipa nu îți mai e teamă de niciun fel”, a spus Becali.

