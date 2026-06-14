Gigi Becali, decorat de Biserica Ortodoxă Română! Omul de afaceri, emoționat la sfințirea bisericii din Pipera: „Nu negociez cu Dumnezeu”. Video

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Duminică dimineață, pe 14 iunie, Gigi Becali (67 de ani) a fost protagonistul unui eveniment plin de încărcătură spirituală, odată cu sfințirea lăcașului de cult pe care l-a ctitorit în Voluntari, în imediata apropiere a zonei Pipera. Locașul de cult l-a costat pe omul de afaceri aproximativ 10 milioane de euro.

Gigi Becali, decorat de Biserica Ortodoxă Română

După slujba de sfințire a bisericii, . Ulterior, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a ținut un scurt discurs în semn de recunoștință pentru aportul adus creștinătății. Vizibil emoționat, omul de afaceri a povestit de unde a plecat totul: de la o victorie împotriva celor de la Galatasaray, în 2008. Deși a avut o ofertă să vândă terenul cu 6 milioane de euro, patronul FCSB a refuzat, declarând că „nu negociază cu Dumnezeu”.

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„Știți cu toții de unde a plecat totul. O să o mai spun o dată pentru cine nu știe. Jucam în 2008 cu Galatasaray, ei aveau o echipă foarte puternică. Dăduseră vreo 20 de milioane de euro pe un jucător, iar noi trebuia să câștigăm la Istanbul.

Eram pe drum, tot făceam rugăciune și spuneam: ‘Doamne, oare te vei abate de la mine acum și nu o să îmi dai biruință? Dacă îmi vei da biruință, atunci voi face o biserică!’. Așa am vorbit cu Dumnezeu atunci. Au existat atunci foarte multe discuții cu terenul. Am primit 6 milioane de euro pe teren, însă eu nu am vrut să îl dau. Am zis că nu negociez cu Dumnezeu! Așa a vrut El!”, a declarat Gigi Becali.

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Misterul machetei bisericii

În continuare, Gigi Becali a recunoscut că nu îl cunoaște pe omul care a construit macheta bisericii, acesta dispărând fără urmă. Interesant este faptul că și macheta a fost pierdută, însă doar după momentul în care s-a făcut proiectarea. Omul de afaceri susține că aceasta este o adevărată minune de la Dumnezeu. Pentru a face pictura din interior, artistul a fost plecat în Belarus în dorința de a „fura meserie”.

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„Cum s-a pornit această arhitectură? A venit un bodyguard la palat, mi-a adus o machetă mare. A zis: ‘O așa biserică mare trebuie să faci’. După a plecat! Nici în ziua de azi nu știu cine e acel om, tot îl caut, dar nu l-am găsit. După ce s-a făcut proiectarea, macheta a dispărut. Nu știu cine e acel om, și nici macheta nu mai este. A fost o minune! Să vă bucure Domnul, așa cum mă bucură pe mine în fiecare secundă!

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Am zis că pictorul merită o diplomă. Mi-a spus: ‘Domnule Becali, acolo facem mozaic cu aur’, la care eu am zis: ‘Nu, fiindcă costă mult, vreo 30 de milioane de euro’, iar el a replicat: ‘Nu, costă mai puțin’. El e un foarte bun specialist, a făcut carte, dar nu știa exact atunci. I-am dat 3.000 de euro și l-am trimis în Belarus ca să ‘fure’ meserie. După ce a venit înapoi, l-am trimis la Codrescu, la Catedrala Mântuirii Neamului: ‘Te angajezi acolo vreo trei luni, ca să furi și de acolo!’. Acum a ‘furat’ meserie și e mult mai bun decât Codrescu”, a mai spus Gigi Becali.

Recunoștința lui Gigi Becali pentru Preasfințitului Varlaam

În încheiere, latifundiarul din Pipera a mărturisit că este extrem de recunoscător tuturor părinților, iar în mod special Preasfințitului Varlaam. , pe care Gigi Becali îl apreciază enorm, spunând despre cântecele acestuia că „ajung direct în inimă”.

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„Nu mă împărtășeam des, spuneam să nu îi supăr pe părinți. Când treceau 3-4 zile, îmi era dor de Patriarhie. De ce? Pentru că era acolo Constantin Hurjui. Acum, e adevărat, unii îl preferă pe Mihai Bucă. El are o voce mai puternică, ca tărie, pe când cântarea lui Costică ajunge direct la inimă. Atunci mă duceam special pentru el.

Mai era și duhovnicul meu de la Sibiu, unde am făcut de asemenea o biserică. Îmi spunea: ‘Domnule George, atât de mult v-a iubit Dumnezeu, încât trăirea dumneavoastră s-a născut din El…’. Cum adică? Vedea cât de mult trăiesc eu cântarea lui. Nu îmi imaginam vreodată că acest vis se va împlini: să îl am pe Costică, el fiind diacon atunci, iar toți spuneau că îl vor ține acolo cât trăiesc eu.

Cu ajutorul părinților și al Preasfințitului Varlaam, căruia îi mulțumesc din inimă… de fapt, suntem prea buni frați ca să îi mai mulțumesc formal! Costică a fost făcut preot și trimis la catedrala din Pipera, la George Becali. Voiam să mulțumesc tuturor, asta e viața mea, am făcut deja 7-8 biserici. Trebuie să îți placă asta ca să o faci! Costică a spus că aici va fi sfințenia lumii, valul ortodoxiei!”, a conchis Gigi Becali.