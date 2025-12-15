Sport

Gigi Becali, deranjat după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Dacă nu ne ajuta arbitrul ăsta nu câștigam niciodată! Am eu blaturi la VAR”

Gigi Becali nu e mulțumit nici când echipa sa câștigă! Ce a declarat patronul de la FCSB la câteva minute după meciul de la Clinceni împotriva Unirii Slobozia.
Alex Bodnariu
15.12.2025 | 22:47
Gigi Becali deranjat dupa Unirea Slobozia FCSB 02 Daca nu ne ajuta arbitrul asta nu castigam niciodata Am eu blaturi la VAR
Ce nu l-a mulțumit pe Gigi Becali în Unirea Slobozia - FCSB
FCSB s-a apropiat la doar două puncte de playoff-ul Superligii României, după victoria de la Clinceni, scor 2-0, împotriva celor de la Unirea Slobozia, însă Gigi Becali, patronul echipei, nu este mulțumit. Omul de afaceri a scos în evidență criticile primite în ultima vreme.

FCSB, victorie chinuită pe terenul celor de la Unirea Slobozia

Partida de la Clinceni a fost una lipsită de ocazii, mai ales în prima repriză. FCSB a reușit să schimbe scorul de pe tabelă abia după ce adversarii au rămas în inferioritate numerică. Lixandru a deschis scorul, după o centrare foarte bună din corner a colegului său, Florin Tănase.

Pe finalul jocului, Stoian a dublat avantajul celor de la FCSB. Campioana României se apropie și mai mult de locurile care garantează calificarea în playoff-ul Superligii României, cu o etapă înainte de finalul anului 2025.

Prima reacție a lui Gigi Becali după Unirea Slobozia – FCSB 0-2

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în direct imediat după meciul de la Clinceni și a scos în evidență lipsa de ocazii mari a echipei sale. Patronul a fost ironic, fiind convins că jucătorii săi meritau din plin victoria și i-a înțepat pe contestatari.

„A fost foarte greu. Dacă Tănase nu centra și dacă Lixandru nu dădea gol cu stângul… Noi nu am accelerat, dar am avut foarte multe ocazii, pe urmă, dacă nu dădea Stoian și dacă dădeau ei, putea fi 0-0.

Când ai 80% posesie, ai și bară, cum să spui că a fost greu? Nu puteam să-i batem dacă nu ne ajuta arbitrul cu acest corner. Nu a fost nimic la Tănase când Papeau l-a tras, Papeau are voie să-l tragă. Putea să rămână chiar 0-0.

Roșu, cum să fie roșu!? Nici nu l-a atins… Dacă nu ne ajuta arbitrul ăsta, nu câștigam niciodată. Îi mulțumesc! Eu am blaturi la VAR, am vorbit eu acolo.

Am văzut comentatorul vostru, Ionuț Angheluță, că a zis că Papeau l-a deposedat corect pe Tănase, iar din cornerul ăla a dat Tănase pasă și a ieșit gol. Tu îți dai seama!? Acum Slobozia nu a ajuns la poartă. Dacă o luăm că se putea… La un meci în care ai 73% posesie, ai bară, situații de a marca, să spui că se putea… De ce nu folosiți limbajul acesta la toate meciurile?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali, laude pentru jocul echipei sale. Absențele nu au contat

În plus, patronul de la FCSB s-a bucurat că echipa sa a obținut cele trei puncte, deși mai mulți jucători de bază au fost indisponibili. Gigi Becali s-a declarat entuziasmat de felul în care fotbaliștii au controlat meciul de la Clinceni, pe un teren destul de dificil.

„Nu că sunt mulțumit. Sunt extraordinar de mulțumit. Am jucat repede, i-am pasat fără Bîrligea, Miculescu și alți jucători de bază. Am mai venit și după un joc de acum patru zile. Cum să nu fiu mulțumit?

În prima repriză i-am obosit, iar după am dat lovitura de grație. Cum să nu fiu mulțumit dacă echipa mea face spectacol și nu lasă adversarul să respire? Sunt foarte mulțumit, nu mulțumit! Felicit toți jucătorii, bravo lor! Și-au dat viața la patru zile după ce am jucat.”

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
