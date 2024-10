Gigi Becali deschide din nou conflictul FCSB – Steaua: “Noi suntem FCSB – Fotbal Club Steaua Bucureşti! Cât de curând vom fi din nou Steaua”

FCSB a câştigat cu . Roş-albaştrii au avut emoţii pe Arena Naţională, iar asta l-a nemulţumit pe Gigi Becali, cel care s-a luat de jucătorii săi că nu au putut să joace simplu în final şi să liniştească jocul.

Gigi Becali deschide din nou conflictul FCSB – Steaua: “Noi suntem FCSB – Fotbal Club Steaua Bucureşti!”

Gigi Becali a comentat şi faptul că Marius Şumudică ar vrea să îşi dea demisia de la Rapid, iar apoi a redeschis conflictul FCSB – Steaua, spunând că

ADVERTISEMENT

Eu cred că Şumudică e supărat. Dacă a văzut că nici pe Botoşani nu o baţi… Eu asta cred. Dacă îşi dă demisia, înseamnă că vede că nu are perspective. Are meci cu Farul şi cu noi, cu Steaua. Poate pierde cu Farul.

Apoi joacă împotriva noastră în campionat. FCSB – Steaua… Asta înseamnă. Fotbal Club Steaua Bucureşti, astea sunt iniţialele. Eu acum spun că sunt FCSB – Steaua.

ADVERTISEMENT

“Cât de curând va fi Steaua. Dacă au făcut nişte judecători nişte tâmpenii…”

Cât de curând va fi Steaua. Dacă au făcut nişte judecători nişte tâmpenii… Credeţi ce vreţi, eu zic ce vreau. N-am voie să îmi dau cu părerea? Putem să comentăm şi hotărârile justiţiei.

Le respectăm, dar în acelaşi timp putem să şi comentăm, nu? Şi asta e părerea mea, că avem voie să ne dăm cu părerea”, a spus Gigi Becali la Digisport.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: “Olaru este el şi restul lumii. Dar asta nu înseamnă că nu îl cert şi pe el”

în meciul cu Gloria Buzău. Chiar dacă spune că e cel mai bun jucător din echipă, patronul a fost nemulţumit de faptul că a încercat mereu pasa decisivă:

“Olaru este el şi restul lumii. Dar asta nu înseamnă că nu îl cert şi pe el. Dar eu trebuie să îl cert ca să nu mai facă data viitoare aşa. Le-am spus să se distreze cu adversarul la 3-1.

ADVERTISEMENT

Când ai două goluri diferenţă, nu mai am nevoie de pasa asta. Olaru mai are patru ani contract. Dar eu dacă îi măresc contractul, îi măresc şi clauza. El are cinci milioane. Şi nu îi convine.

El cartonaşe roşii ştie cum să le ia. Dacă a câştigat echipa, a ştiut când să îl ia. Dacă lucrurile ies bine, sunt perfecte”, a spus Gigi Becali la Digisport.