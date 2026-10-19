„De 25 de ani nu am fost atât de dezamăgit”. Gigi Becali, descumpănit total după Voluntari – FCSB 1-2: „Nu mai am încredere”

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FCSB a părut că nu va avea nicio problemă în meciul cu FC Voluntari după prima repriză. Roș-albaștrii au intrat la pauză cu un avantaj de un gol, însă egalitatea s-a restabilit în minutul 59, după Victoria a venit în ultimele minute după un autogol al lui Șuteu, provocat de Stoian, iar Gigi Becali s-a arătat dezamăgit total de jocul echipei lui Reghecampf.

Gigi Becali, dezamăgit total de jocul echipei lui Reghecampf. Ce a spus după Voluntari – FCSB

însă, momentan, este dezamăgit de jocul prestat de echipă. FCSB s-a chinuit atât cu Oțelul Galați, cât și cu FC Voluntari, iar patronul roș-albaștrilor vrea o schimbare radicală în ceea ce privește controlul jocului:

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„Niciodată, de când sunt eu în fotbal, de 25 de ani, nu am fost atât de dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere. Nu vreau să spun părerea pe care o am, pentru că nu vreau să fie afectată echipa. Așa mi-a spus Reghe. Noi, în prima repriză, nu am jucat. Ce dominare a fost?! Au fost ocazii, dar din dăruire, din agresivitate.

Asta vrea echipa să afișeze? Eu vreau să văd posesie. Vreau să văd preluare, pasă. Vreau mișcare. Vreau să năucesc adversarul. Voluntari nu este un adversar care să ne facă ce ne-a făcut în seara asta. Noi o să fim în play-off, nu e o problemă. Fotbalul românesc este foarte slab. Trebuie să câștigăm meciurile astea. Dacă nu câștigi, du-te acasă! Dinamo bate echipele mici”, a declarat Gigi Becali la

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Stoian, asul din mânecă al lui Laurențiu Reghecampf

În ciuda unui joc modest, Laurențiu Reghecampf a obținut până acum maximum de puncte în primele două meciuri din noul mandat pe banca lui FCSB. Roș-albaștrii s-au impus atât împotriva Oțelului Galați, pe Arena Națională, cât și împotriva lui FC Voluntari, pe stadionul „Anghel Iordănescu”. De fiecare dată, omul decisiv de la FCSB a fost Alexandru Stoian, puștiul de doar 18 ani al echipei lui Gigi Becali. În partida de acasă, Stoian a intrat tot de pe banca de rezervă și a reușit să-l învingă pe Dur-Bozoancă printr-o lovitură perfectă de cap, deși a recunoscut la final că schema de la corner era destinată unei finalizări a lui Karlo Muhar. După ce a avut COVID, atacantul de 18 ani a fost din nou rezervă. El a fost introdus în minutul 78 și doar 7 minute mai târziu a forțat autogolul lui Șuteu, aducând din nou cele trei puncte echipei sale.

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„Eu cred că Stoian poate să fie titular. Dacă eram antrenor, îl băgam eu. A avut COVID. Azi abia s-a antrenat. Trei zile nu s-a antrenat. A fost izolat. Probabil de asta nu a jucat. Eu cred că ar putea juca. Eu aș vorbi cu Reghe să-i zic: «Fă aia, fă aia». Eu sunt total debusolat. Total, total! Nu mai știu de capul meu. Ilie, pe cuvântul meu de onoare, sunt debusolat. Unde e, mă, valoarea? Trebuie să dai 3-5 goluri Voluntariului. Pe mine nu mă sperie Rapid și Dinamo. Nu mă impresionează cu nimic. Pe mine mă dezgustă jocul echipei mele. Nici Craiova nu joacă bine. Nici Rapid și nici Dinamo. Nu au jucători valoroși. Poate doar Craiova să zici că e mai valoroasă. Au joc solid, asta da. Eu vreau să văd câte pase greșite neforțate dau echipele. Nu am văzut așa ceva de când sunt eu în fotbal”, a mai declarat Gigi Becali.