Gigi Becali, despre acuzațiile de „blat” după FC Botoșani – FCSB 1-3: „Mi s-a propus acum vreo doi ani, dar am refuzat”

Gigi Becali a comentat partida dintre FCSB și FC Botoșani, scor 3-1, iar patronul „roș-albaștrilor” consideră că ambele penalty-uri dictate în favoarea echipei sale, au fost acordate corect.

Latifundiarul din Pipera a recunoscut că nu este interesat de cei care îl acuză de „blat” pentru meciul cu Botoșani, el dorind ca fiecare meci să se joace doar pe teren, amintind și că i s-a propus un meci aranjat în urmă cu doi ani, însă a refuzat propunerea.

Totodată, Gigi Becali recunoaște că se bucură de faptul că Sepsi și Craiova se luptă pentru locul trei în Liga 1, chiar dacă oltenii au șansa de a ajunge în preliminariile cupelor europene și dacă vor câștiga Cupa României.

Gigi Becali neagă acuzațiile de „blat” după FC Botoșani – FCSB

Gigi Becali a negat acuzațiile de „blat” după victoria FCSB-ului în fața lui Sepsi, scor 3-1, iar patronul „roș-albaștrilor” spune că nici dacă i s-ar fi propus, nu ar fi acceptat:

„Nu mă interesează suspiciunile de blat, fiecare poate spune ce vrea. Și chiar dacă ar vrea Botoșani să dea meciul, eu aș spune că vreau dreptate. Mi s-a propus acum vreo doi ani să mi se ofere un meci, am mai spus asta, dar am refuzat. Mie nu-mi trebuie campionat cu blaturi sau furăciuni. Domnul face, eu nu vreau să fur. Nu iau campionatul 20 de ani, dar eu tot nu fur!

Eu nu am văzut fazele, dar dacă tot comentăm, noi trebuia să jucăm cu doi oameni în plus, pentru că trebuiau eliminați doi jucători de la Botoșani”.

„Nu mă interesează ce îndoieli are Olaru!”

Gigi Becali a comentat și arbitrajul, iar toate deciziile luate i s-au părut a fi corecte: „La Crețu, poți să dai și poți să nu dai. Poți să interpretezi că Crețu vrea să alerge și Roman intră în el. Eu așa cred, că poți să dai și poți să nu dai, dar tot zic că nu e penalty, zic că e simulare la Roman.

El vrea să alerge, ridică piciorul de pe loc să alerge. Adversarul intră cu piciorul în piciorul lui Crețu, zic și eu părerea mea. La Chindriș, dacă îl călca pe călcâi, îl descălța, păi călcâiul e labă ca să o calci? Nu e labă ca să o calci!”.

„Pe mine nu mă interesează ce îndoieli are Olaru, a fost penalty clar. După ce i-ai pus piedică, degeaba te-ai mai îndreptat. Cum vine asta, la Roman, Crețu nu are voie să ridice, dar Chindriș are voie să îi pună piedică lui Olaru. Nu înseamnă că dacă voi vorbiți, eu trebuie să spun ca voi, îi pune piedică, ce vreți mai mult decât atât”, a mai spus Gigi Becali la TV DigiSport.

„Craiova trebuie să lupte pentru locul trei!”

„Craiova trebuie să lupte pentru locul trei, pentru că Sepsi vrea și ea locul trei, Craiova nu e sigură că o să câștige Cupa României. E un avantaj pentru noi că se luptă și Sepsi pentru locul trei. Lupta la titlu mi-aș dori să se ducă până în ultima etapă și să batem Clujul, că vom avea jucătorii apți.

Poate cine știe, poate o să apară Buziuc rezervă până la urmă. Ovidiu Popescu e exponențial pentru noi ca Olaru, dar el e anti-gol, dacă nici de-acolo nu dă gol, ce să facem.

De jocul acesta sunt mulțumit, când ai ocazii să dai al treilea gol și 11 metri clar și trebuia să ai două cartonașe roșii pentru adversari, înseamnă că ai jucat tare”, a mai spus patronul FCSB-ului.