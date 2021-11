Gigi Becali, despre cine vine în locul lui Edi Iordănescu la FCSB: „Unul dintre cei 4-5 cu care am lucrat”. De ce ar evita varianta Mirel Rădoi

Plecarea lui Edi Iordănescu din funcția de antrenor principal al FCSB, la trei luni de când fusese instalat în funcție, , îl nedumirește pe patronul clubului roș-albastru.

„Niciodată, în toate afacerile mele, nici avocații mei nu fac ce vor. Și pe ei tot eu îi dirijez. Nu există cineva care să aibă comandă în club. Comand tot până când pun mâinile pe piept. Dacă lucrurile merg bine, stau în pat și văd rezultate. Altfel, intervin”, a declarat Gigi Becali la Telekomsport.

Gigi Becali, despre cine vine în locul lui Edi Iordănescu la FCSB. Nicolae Dică, una dintre variantele luate în calcul

Patronul FCSB a recunoscut că nu a discutat cu niciun tehnician pentru a prelua echipa, deoarece nu se aștepta ca Edi Iordănescu să plece. „Nu mă mai cert în viața mea cu naș și cu fin. Am greșit cel mai mult cu Gică Hagi. Nu mai vreau să mă mai cert și cu finul. Dar la fotbal nu mai fac nicio treabă cu nași sau cu fini.

ADVERTISEMENT

Dică este o soluție. Sunt mai mulți, 4-5 antrenori, care am mai lucrat cu ei. Ca și antrenor, nu am ce să zic. Dacă face treabă, nu mă interesează. Dacă nu merge bine treaba, mă bag să văd”, a precizat Gigi Becali.

„Borcea îmi zicea că nu trebuia să îl dau afară. Mi-a zis apoi să îl pun pe Rădoi. Mi-ar conveni să lucrez cu finul meu, dar pentru ce să mă mai cert cu el? Și Mirel e foarte orgolios. Dacă nu îi iese, tot eu o să fiu vinovat. Și a fost supărat pe mine.

ADVERTISEMENT

Mai bine îl iubesc. Dacă el vrea și vine și îmi zice. Următorului antrenor o să îi zic: ‘Te las șapte, opt meciuri. Neapărat să recuperezi trei puncte la opt etape. Altfel, la revedere’. Păi dacă intru cu opt puncte diferență în play-off, patru după înjumătățire, campionatul este pierdut”, a declarat el.

Gigi Becali nu suportă ca mingea să fie la o echipă care dă 2.000 de euro pe lună

Patronul FCSB a explicat și care au fost nemulțumirile lui în . „Dacă sunt la fotbal de atâția ani am pretenții. Dacă dau 15.000 20.000 pe lună, nu suport să fie mingea la o echipă care dă 2.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

La jocul cu Rapid am fost mulțumit de joc, pentru că a fost mingea la mine. Eu am fost supărat pe joc, rar vorbeam cu Edi. De 5-6 ori la telefon. M-a întrebat dacă sunt mulțumit, am zis nu. Dar nimic de Edi.

Gigi Becali i-a spui lui Edi Iordănescu să plece de la FCSB în glorie

Am vorbit cu el prin mesaje acum două zile. Că așa e el, cu mesajele. Dar așa am făcut, dacă așa vrea. I-am spus că nu are rost să renunțe acum. Deși el , cu avocați. I-am zis că va reuși, că vreau să plece în glorie.

ADVERTISEMENT

Ca astăzi să aud că trebuie să dau 500.000 de euro, să dea el donație. Am aflat după ce am ieșit de la biserică. Eu știam că mă înțelesesem cu el. Am zis să dea el 500.000 din banii lui. Totul e ceva… nu înțeleg nici la ora asta de ce a plecat.

Când câștigi cu noroc, înseamnă că nu ai joc bun, consideră Gigi Becali

Probabil că este foarte orgolios. Nu a fost prea mult contractul lui, pe mine mă interesa să am rezultate. Nici rezultate nu au fost. Voiam să aibă măcar un punct câștigat față de CFR Cluj. Aia înseamnă rezultate pentru mine.

ADVERTISEMENT

Dacă iei rezultatele, scade punctele obținute în minutul 95 din penalty. Câștigi cu noroc, asta înseamnă să nu ai joc bun”, a mai spus patronul FCSB.

Echipele care jucau cu stadionul plin sunt în faliment, este concluzia lui Gigi Becali

Gigi Becali a făcut o comparație cu situațiile altor echipe. „Am vorbit cu Borcea, îmi dădea sfaturi. I-am zis: ‘Stai așa, stop’. Zic și eu, că mă doare. Câți bani ai pierdut la fotbal? 17 milioane! Și Porumboiu, Negoiță, Badea și care mai vrei. Păi eu de ce am pe plus câteva zeci de milioane? Pentru că la mine comand doar eu.

Este o vorbă la macedoneni, ‘Stăpânul scoate calul din noroi’. Antrenorul ia 20.000-25.000 de euro. Care sunt nemulțumiți, îi trimit la Dinamo, la Rapid, la Vaslui. Ăia care jucau cu stadionul plin sunt în faliment”, a mai spus patronul echipei roș-albastre.