Gigi Becali (68 de ani) le-a adus numeroase critici jucătorilor lui Marius Baciu (51 de ani) în ultima perioadă. FCSB nu a convins deloc în SuperLiga, acolo unde a avut două înfrângeri, cu CFR și UTA. După victoria categorică din Cupa României, scor 5-0 la Mioveni cu FC Argeș, patronul roș-albaștrilor a avut și remarcați. Ce a spus despre Garita şi Boutoutaou, scoși la pauză cu UTA.
După două eșecuri consecutive în SuperLiga, FCSB și-a luat revanșa în Cupa României, învingând cu 5-0 în deplasare pe FC Argeș, în prima etapă din grupe. Marius Baciu (51 de ani) a aliniat o echipă solidă la Mioveni, iar piteștenii, deși au început mai bine, nu au avut replică. Miculescu cu o dublă (30, 38), Boutoutaou (69), David Popa (82) și Eddy Gnahore (90) au semnat reușitele bucureștenilor.
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a comenta evoluția elevilor lui Marius Baciu. În primă fază, patronul formației din Capitală a ținut să remarce evoluția jucătorilor tineri din finalul de meci. FCSB a avut mai mulți fotbaliști „under 21” pe teren, la Mioveni, în a doua repriză.„(n.r. Ce v-a plăcut la acest 5-0 cu FC Argeș?) Păi ce mi-a plăcut? În primul rând mi-a plăcut spre final la cei patru copii care au jucat dezinvolt, pase dintr-una, rapide. Adică are viitor echipa. Sub 21 aveam patru pe teren”, a spus Becali.
După ce i-a schimbat la pauză în partida cu UTA Arad, Gigi Becali i-a ținut pe teren și în actul secund, cu FC Argeș, pe Arnold Garita (31 de ani) și Aymen Boutoutaou (25 de ani). Cei doi au avut evoluții foarte bune, cu pase de gol și finalizări. „Iar în al doilea rând mi-a plăcut Garita, care s-a bătut și care a dat pasă de gol. Mi-a plăcut chiar și Boutoutaou, care a dat gol și pase de gol.
Mi-a plăcut și Luca Stancu. (n.r. A fost schimbat la pauză, pentru acel galben?) Păi nu, a fost schimbat la pauză ca să intre să joace și ăsta o repriză, Rici (Ricardo Pădurariu). El va costa mulți bani, dar numai să nu i se urce la cap, că aseară nu prea mi-a plăcut de el. Cred că va fi fotbalist. Va fi fotbalist de echipe mari”, a adăugat Becali.
FCSB a realizat mai multe transferuri în această vară și în ultimele zile, însă are și mulți tineri promițători în lot. Cu FC Argeș, pe final de meci, Marius Baciu i-a avut în teren pe Alexandru Stoian (18 ani), Ricardo Pădurariu (19 ani), Mihai Toma (19 ani) și David Popa (19 ani). Ultimul a marcat golul de 0-4. În prima repriză, FCSB l-a avut în teren, în banda stângă, pe Luca Stancu (21 de ani).