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Gigi Becali (68 de ani) le-a adus numeroase critici jucătorilor lui Marius Baciu (51 de ani) în ultima perioadă. FCSB nu a convins deloc în SuperLiga, acolo unde a avut două înfrângeri, cu CFR și UTA. După victoria categorică din Cupa României, scor 5-0 la Mioveni cu FC Argeș, patronul roș-albaștrilor a avut și remarcați. Ce a spus despre Garita şi Boutoutaou, scoși la pauză cu UTA.

Pe cine a remarcat Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 5-0: „Avem viitor! Mi-a plăcut Garita şi Boutoutaou”

După două eșecuri consecutive în SuperLiga, FCSB și-a luat revanșa în Cupa României, învingând cu 5-0 în deplasare pe FC Argeș, în prima etapă din grupe. Marius Baciu (51 de ani) a aliniat o echipă solidă la Mioveni, iar piteștenii, deși au început mai bine, nu au avut replică. Miculescu cu o dublă (30, 38), Boutoutaou (69), David Popa (82) și Eddy Gnahore (90) au semnat reușitele bucureștenilor.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a comenta evoluția elevilor lui Marius Baciu. În primă fază, patronul formației din Capitală a ținut să remarce evoluția jucătorilor tineri din finalul de meci. FCSB a avut mai mulți fotbaliști „under 21” pe teren, la Mioveni, în a doua repriză.„(n.r. Ce v-a plăcut la acest 5-0 cu FC Argeș?) Păi ce mi-a plăcut? În primul rând mi-a plăcut spre final la cei patru copii care au jucat dezinvolt, pase dintr-una, rapide. Adică are viitor echipa. Sub 21 aveam patru pe teren”, a spus Becali.

După ce i-a schimbat la pauză în partida cu UTA Arad, Gigi Becali i-a ținut pe teren și în actul secund, cu FC Argeș, pe Arnold Garita (31 de ani) și Aymen Boutoutaou (25 de ani). . „Iar în al doilea rând mi-a plăcut Garita, care s-a bătut și care a dat pasă de gol. Mi-a plăcut chiar și Boutoutaou, care a dat gol și pase de gol.

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Mi-a plăcut și Luca Stancu. (n.r. A fost schimbat la pauză, pentru acel galben?) Păi nu, a fost schimbat la pauză ca să intre să joace și ăsta o repriză, Rici (Ricardo Pădurariu). El va costa mulți bani, dar numai să nu i se urce la cap, că aseară nu prea mi-a plăcut de el. Cred că va fi fotbalist. Va fi fotbalist de echipe mari”, a adăugat Becali.

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Care au fost tinerii prezenți pe teren la FCSB în finalul meciului cu FC Argeș din Cupa României

, însă are și mulți tineri promițători în lot. Cu FC Argeș, pe final de meci, Marius Baciu i-a avut în teren pe Alexandru Stoian (18 ani), Ricardo Pădurariu (19 ani), Mihai Toma (19 ani) și David Popa (19 ani). Ultimul a marcat golul de 0-4. În prima repriză, FCSB l-a avut în teren, în banda stângă, pe Luca Stancu (21 de ani).

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