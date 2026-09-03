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Remarcații lui Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 5-0: „Avem viitor!”

Pe cine a remarcat Gigi Becali din echipa lui Marius Baciu după FC Argeș - FCSB 0-5 din Cupa României. Bile albe de la patron pentru Garita şi Boutoutaou.
Adrian Baciu
03.09.2026 | 12:46
Remarcatii lui Gigi Becali dupa FCSB FC Arges 50 Avem viitor
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, laude pentru Garita, Boutoutaou și tinerii de la FCSB după victoria cu FC Argeș din Cupă. Sursa foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) le-a adus numeroase critici jucătorilor lui Marius Baciu (51 de ani) în ultima perioadă. FCSB nu a convins deloc în SuperLiga, acolo unde a avut două înfrângeri, cu CFR și UTA. După victoria categorică din Cupa României, scor 5-0 la Mioveni cu FC Argeș, patronul roș-albaștrilor a avut și remarcați. Ce a spus despre Garita şi Boutoutaou, scoși la pauză cu UTA.

Pe cine a remarcat Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 5-0: „Avem viitor! Mi-a plăcut Garita şi Boutoutaou”

După două eșecuri consecutive în SuperLiga, FCSB și-a luat revanșa în Cupa României, învingând cu 5-0 în deplasare pe FC Argeș, în prima etapă din grupe. Marius Baciu (51 de ani) a aliniat o echipă solidă la Mioveni, iar piteștenii, deși au început mai bine, nu au avut replică. Miculescu cu o dublă (30, 38), Boutoutaou (69), David Popa (82) și Eddy Gnahore (90) au semnat reușitele bucureștenilor.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a comenta evoluția elevilor lui Marius Baciu. În primă fază, patronul formației din Capitală a ținut să remarce evoluția jucătorilor tineri din finalul de meci. FCSB a avut mai mulți fotbaliști „under 21” pe teren, la Mioveni, în a doua repriză.„(n.r. Ce v-a plăcut la acest 5-0 cu FC Argeș?) Păi ce mi-a plăcut? În primul rând mi-a plăcut spre final la cei patru copii care au jucat dezinvolt, pase dintr-una, rapide. Adică are viitor echipa. Sub 21 aveam patru pe teren”, a spus Becali.

După ce i-a schimbat la pauză în partida cu UTA Arad, Gigi Becali i-a ținut pe teren și în actul secund, cu FC Argeș, pe Arnold Garita (31 de ani) și Aymen Boutoutaou (25 de ani). Cei doi au avut evoluții foarte bune, cu pase de gol și finalizări. „Iar în al doilea rând mi-a plăcut Garita, care s-a bătut și care a dat pasă de gol. Mi-a plăcut chiar și Boutoutaou, care a dat gol și pase de gol.

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Mi-a plăcut și Luca Stancu. (n.r. A fost schimbat la pauză, pentru acel galben?) Păi nu, a fost schimbat la pauză ca să intre să joace și ăsta o repriză, Rici (Ricardo Pădurariu). El va costa mulți bani, dar numai să nu i se urce la cap, că aseară nu prea mi-a plăcut de el. Cred că va fi fotbalist. Va fi fotbalist de echipe mari”, a adăugat Becali.

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Care au fost tinerii prezenți pe teren la FCSB în finalul meciului cu FC Argeș din Cupa României

FCSB a realizat mai multe transferuri în această vară și în ultimele zile, însă are și mulți tineri promițători în lot. Cu FC Argeș, pe final de meci, Marius Baciu i-a avut în teren pe Alexandru Stoian (18 ani), Ricardo Pădurariu (19 ani), Mihai Toma (19 ani) și David Popa (19 ani). Ultimul a marcat golul de 0-4. În prima repriză, FCSB l-a avut în teren, în banda stângă, pe Luca Stancu (21 de ani).

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Remarcații lui Gigi Becali după FCSB - FC Argeş 5-0: „Avem viitor! Mi-au plăcut Garita şi Boutoutaou”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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