Gigi Becali, despre decizia ÎCCJ de rejudecare a palmaresului: „Am furat eu Steaua? Dacă te-ai născut ieri, cum să ai 100 de ani? O să le iau tot!”

Înalta Curta de Casaţie şi Justiţie în privinţa palmaresului echipei şi procesul se va rejudeca, fiind o victorie importantă a lui Gigi Becali în faţa celor de la CSA.

Gigi Becali, despre rejudecarea palmaresului: „Am furat eu Steaua?”

susţine că este un semn de normalitate decizia Înaltei Curţi, spunând că va mai dura încă doi sau trei ani până la finalizarea procesului:

„Palmaresul este unul… ei au vrut tot palmaresul. Păi, bă, dacă te-ai născut ieri, cum poți să ai 100 de ani. Eu am spus că vom câștiga toate și numele și palmaresul… numele o să îl anulez eu.

Să vă spun care e situația, normal, în civil, trebuie să ceri probe, intră să ceară proba cu expertiză, ei nu au cerut proba cu expertiză, ei au făcut ei o expertiză. Eu o să-i spun judecătorului, dacă o să ceară, că nu au cerut expertiză.

“Cum am furat-o? Nu se rugau ei de mine, am furat-o cu zeci de milioane de euro?”

O să dureze 2-3 ani, pentru că durează cât se judecă astea, după vom cere revizuire, aia ne interesează pe noi, câștigăm revizuirea, adică Steaua și după prejudiciul nu mai ai ce să ceri, că Steaua e FCSB.

Cât timp e o hotărâre în picioare nu ai ce să faci. Noi vom cere revizuire, ca să anulăm acea hotărâre. Am eu vreo vină că se judecă atât. Cum am furat-o? Nu se rugau ei de mine, am furat-o cu zeci de milioane de euro? Înseamnă că UEFA care nu mai dădea voie Stelei să joace în cupele europene, înseamnă că UEFA a furat…

“Am contractele care spun așa, eu împrumut banii ăștia, dar eu vreau acțiuni”

Eu am fost chemat să ajut și să dau bani. Eu când am dat bani la început am spus că dau bani, dar că vreau să fiu patron și am toate actele semnate de generalii Armatei Române.

Am contractele care spun așa, eu împrumut banii ăștia, dar eu vreau acțiuni. Atunci când a fost prima dată, a aprobat 33% Păunescu, 33% Pițurcă și 33% Becali, Pițurcă mi-a spus atunci și a fost corect, că nu are să dea banii ăștia. El a fost după influențat de George, băieții lui și i-a fost greu.

Era proiectul desfăcut 33%-33%-33%, am acte semnate de notar. Și am spus că dacă nu mai dăm așa, facem o reevaluare. Și s-au dat banii, a rămas 51%, am luat eu, iar asociația a rămas cu 49%, care au fost scoase pe urmă la licitație, au fost vândute și le-am cumpărat eu, că n-a venit nimeni la licitație”, a spus Gigi Becali la .