Gigi Becali despre ”rotarizarea” fotbalului românesc. Declarații pe șleau despre Mihai Rotaru și Craiova pe locul 1. Exclusiv

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De un sezon și jumătate, Universitatea Craiova domină destul de autoritar fotbalul din România. Echipa din Bănie a realizat ”tripla” campionat – Cupă – Supercupă – iar în actualul an competițional pare din nou în pole-position pentru trofee. Ce spune Gigi Becali (68 de ani) despre ”rotarizarea” fotbalului românesc. Mesajul patronului FCSB pentru rivalul său Mihai Rotaru (53 de ani).

Gigi Becali nu crede în ”rotarizarea” fotbalului românesc: „Nu poate să se ridice Mihai Rotaru la acest nivel!”

În ciuda faptului că echipa nu a arătat prea multe îmbunătățiri în joc față de sezonul trecut, Gigi Becali a spus mereu că obiectivul său este titlul. În acest sens, patronul FCSB a și numit un rival: Universitatea Craiova. Din start, ”latifundiarul” a eliminat din calcule celelalte contracandidate. Vorbim aici inclusiv de echipe aflate în partea superioară a clasamentului ca Dinamo sau Rapid. A spus că acestea nu îl interesează în mod direct în ecuația bătăliei la titlu.

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Gigi Becali o vede pe Craiova puternică, însă . În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a vorbit despre ”lupta” sa cu rivalul din Bănie. Încă din start, patronul FCSB a spus că el este ”împărat”, iar trecerea de la ”becalizarea” fotbalului intern la o așa-numită ”rotarizare” este imposibilă. Acesta a și explicat de ce nu îl poate egala vreodată Mihai Rotaru.

„(n.r. Urmează ”rotarizarea” fotbalului românesc, după ”becalizare”?) E greu, nu se poate. Să explic de ce. Nu neapărat că eu când spun că eu sunt împărat mă refer la fotbal. Eu mă refer la faptele mele și la viața mea. La ce am făcut în viața mea. De aceea spun împărat, că doar nu am vreo coroană pe cap. Apoi dacă vorbim de ‘rotarizare’, nu că am ceva cu Mihai, dar nu poate el (n.r. să se ridice la acest nivel). De ce nu poate? Nu are nici carismă, nici calitatea să poată să vorbească, să facă. Mai faci o glumă, mai… Cum mai facem noi”, spune Becali.

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Gigi Becali: „Mă contestă cineva când zic că sunt împărat? Să zică Mihai Rotaru că e împărat”

Gigi Becali a continuat să insiste asupra faptului că, în ciuda ascensiunii lui Mihai Rotaru în fotbal, adevăratul ”împărat” este tot el, patronul FCSB. „El nu poate să ajungă la… N-are cum… De ce nu poate? Ați văzut că eu zic că sunt împărat. Mă contestă cineva? Să zică el că e împărat, să vedem, îl contestă? Bine, nu contează asta, că nu stau acum să fac caracterizarea lui Mihai, că nu am nicio treabă”. Întrebat de faptul că U Craiova domină fotbalul și e pe locul 1, Becali a fost fair-play și l-a felicitat pe Rotaru: „Bravo lui, eu îl felicit. E meritul, e munca lui, a omului. Acum e cununa, fructele muncii lui. A muncit omul, a băgat bani și milioane și milioane. Acum e normal să culeagă și el fructe. Că nu-i băiat prost, știe să lucreze, bani are, e băiat deștept, e tânăr omul. Bravo lui!”.

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Patronul FCSB subliniază faptul că pe el nu-l mai interesează lupta internă, ci bătăliile de pe plan european. „Pe mine nu mă interesează de concurență cu cineva. Pe mine mă interesează de mine. Concurența mea este în Europa. Adică vreau să fac bani. Nu e vorba numai de concurență aici. E vorba de suporteri, care nu trebuie să fie dezamăgiți. Ei vin mii și mii. Concurența pe care o fac eu cu Mihai (Rotaru) e aceea că eu vreau primul loc ca să pot să joc în Champions League. Atât. În rest, altă concurență eu nu am cu el”.

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Becali, mesaj direct către Rotaru: „Mai are multă pâine de mâncat pentru a ajunge la nivelul meu”

spunându-i acestuia direct că, pentru a-l ajunge, „mai are multă pâine de mâncat”. În acest sens, patronul FCSB enumeră realizările sale în sport și politică. ”Altă concurență decât locul 1 în fotbal nu am cu Mihai. N-are la ce să se lupte cu mine. Viață publică: eu europarlamentar, deputat, de toate am fost. La bani sunt de zece ori mai bogat ca el. El la fotbal acum e înaintea mea. Se întâmplă. Și era normal să aibă rezultate, că muncește omul, nu o face degeaba. Ce, am fost în fiecare an campion eu? A mai fost și Hagi doi ani, a mai fost CFR-ul. Uite, acum se întâmplă că a fost el.

Dar să vă mai spun ceva. Mai are multă pâine de mâncat ca să poată să ajungă la ceea ce am făcut eu. O calificare în Conference înseamnă că te asemeni cu Becali? Nu. Becali a jucat Champions League, a eliminat echipe mari, a bătut Valencia, a bătut Chelsea la București, a scos Ajax-ul, a făcut Becali multe. E greu să ajungi acolo pe urmele lui în fotbal”.