FCSB a transferat doi jucători în prima săptămână de la finalul campionatului. David Kiki de la Farul Constanţa şi vor îmbrăca tricoul roş-albaştrilor începând cu următorul sezon.

Gigi Becali a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum a ajuns să îl transfere pe Daniel Popa, fiind sigur că atacantul va fi unul dintre golgheterii noului sezon:

“Eu zic că dă 25 de goluri. Ştiţi cum l-am luat? Mi îmi era aşa… Îmi plăcea de mai de mult. Mi-am spus de ce nu îl ia nimeni pe ăsta că mie îmi place mult. Sunt eu prost şi nu mă pricep la fotbal?

Acum, când am văzut nişte faze, cum a preluat, cum a intrat în forţă, cum a dat la poartă. Am spus că are calităţi omul ăsta. Am zis să îl iau, să fiu sigur de nouari. Am zis să îl întreb pe Tănase ce părere are.

“Tănase mi-a zis: «Dumneavoastră vedeţi exact ca mine. Pe ăla îl văd eu nouar”

Tănase mi-a zis: «Dumneavoastră vedeţi exact ca mine. Pe ăla îl văd eu nouar. Aproape cel mai bun din România». Dacă şi tu îl vezi aşa, să fie aşa. Şi l-am luat. Nu ştiu, o să vedem.

De ce să nu fie un jucător bun? Mingea nu se loveşte ca de perete de el. Forţă are, şut, execuţie are. Intră în gaură, primeşte, simte golul. De ce să nu fie? Mai ales că la noi e altă pregătire.

Ţesutul adipos va fi mai puţin. Ţesutul adipos va dispărea. Despre Ngezana nu se pune problema să plece acum nici dacă îmi dau 16 milioane de euro. La ora asta, nu mă mai întrebaţi de plecări.

Nu pleacă nimic la ora asta. Nimic, nimic, nimic… Mă interesează numai şi numai Champions League. Să facă mai multe reclamaţii, să mă ajute mai mult Dumnezeu”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul celor de la FCSB . Portarul vrea să prindă un transfer la o echipă la care să poată să joace după ce, în ultimii doi ani, a devenit rezervă la roş-albaştrii.

Gigi Becali, despre transferul lui Daniel Popa: „Va da 25 de goluri!”. Cine e fotbalistul care l-a convins pe patron să-l aducă la FCSB