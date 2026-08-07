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Gigi Becali, detalii de ultimă oră: cine negociază, de fapt, cu Dan Petrescu! Ce rol ar putea avea la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre posibila sosire a lui Dan Petrescu la FCSB. Ce rol ar putea avea fostul tehnician al lui CFR Cluj la gruparea „roș-albastră”.
Bogdan Mariș
07.08.2026 | 08:49
Gigi Becali detalii de ultima ora cine negociaza de fapt cu Dan Petrescu Ce rol ar putea avea la FCSB
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali (68 de ani) a oferit ultimele detalii cu privire la o posibilă sosire a lui Dan Petrescu (58 de ani) la FCSB. FOTO: Hepta / Sport Pictures / colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) a oferit ultimele detalii cu privire la o posibilă sosire a lui Dan Petrescu la FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” a clarificat detaliile privind rolul pe care experimentatul tehnician l-ar avea la fosta campioană în cazul în care va accepta să vină la echipă, la aproximativ un an după ce a plecat de la CFR Cluj.

Gigi Becali, ultimele detalii despre posibila sosire a lui Dan Petrescu la FCSB

Gigi Becali a confirmat că Mihai Stoica a fost cel care l-a propus pe Dan Petrescu la FCSB. Tehnicianul nu a activat la vreun club în ultimul an, din cauza problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat. În startul noului sezon, acesta a fost prezent în tribune la două jocuri, FC Voluntari – FC Botoșani 2-2 și FCSB – FC Argeș 2-0, ambele în prima rundă.

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„Venirea lui Dan Petrescu a fost ideea lui MM. A zis că vine la meciuri și îi prinde bine. A zis: ‘Îmi pare rău de el, e băiat extraordinar, îl luăm?’. Că îi prinde și lui bine cu boala. Mai mult pentru el îl luam, să spun adevărul, pentru Dan, că e băiat bun. Dar nu cu mult stres, că nu are nevoie de stres.

Să ne dea sfaturi, să mă consilieze pe mine… Eu o fac pentru Dan dacă vrea. I-am zis lui MM că are mână liberă de la mine pentru Dan. Pe mine mă deranja că înjura, dar acum nu mai înjură, că a avut boala aia, s-a lecuit de înjurături”, a spus Gigi Becali la Digi Sport. Marius Șumudică a comentat posibilitatea ca Dan Petrescu să ajungă la FCSB într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Când a colaborat Dan Petrescu cu Mihai Stoica. Au cucerit titlul împreună

Dan Petrescu a fost rivalul celor de la FCSB în ultimul deceniu, în cele patru perioade în care a antrenat-o pe CFR Cluj, însă tehnicianul și președintele Consiliului de Administrație de la gruparea „roș-albastră”, Mihai Stoica, au colaborat cu succes timp de peste doi ani, mai exact în perioada 2007-2009, la Unirea Urziceni.

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Cu Mihai Stoica președinte și Dan Petrescu pe banca tehnică, formația ialomițeană devenea campioana României în 2009, disputând și o finală de Cupă în 2008, pierdută contra lui CFR Cluj. Apoi, Unirea Urziceni a evoluat inclusiv în grupele UEFA Champions League, unde a avut o prestație remarcabilă, reușind să obțină 8 puncte într-o grupă cu VfB Stuttgart, Rangers și Sevilla. Actualul oficial al FCSB-ului a rememorat în 2025 perioada petrecută la Urziceni, în cadrul emisiunii MM LA FANATIK.

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