Gigi Becali, detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Darius Olaru: „A făcut RMN!”. I-a găsit deja înlocuitor

Patronul campioanei României a spus că Darius Olaru nu are nimic grav și că va putea reveni după o pauză de patru sau cinci săptămâni, fiind convins că va juca la începutul lunii martie împotriva Rapidului. Doctorul care a făcut FANATIK că nu este vorba despre o accidentare dură.

Gigi Becali, detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Darius Olaru

Gigi Becali a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Darius Olaru, care s-a accidentat la umăr la meciul amical al FCSB-ului contra celor de la Hamburg, scor 2-1. FANATIK a mers la spitalul unde căpitanul FCSB-ului a fost :

„Slavă Domnului, nu are nimic grav! Sunt anumite lucruri, la care va sta probabil 4-5 săptămâni. Nu are rupturi, nu are nimic important. A făcut RMN, nu vă spuneam de capul meu!

Eu știu că doctorul a spus că stă 4-5 săptămâni, slavă Domnului! Nu e problemă, cu Rapid o să joace sigur! Ce treabă au picioarele cu umărul? Nu are ceva grav ca să nu se poată mișca.

E important că va reveni repede, tot răul spre bine ca să nu-l mai poată cumpăra nimeni! Mergem în Liga Campionilor la anul cu el, câștigăm campionatul cu el”.

„Avem înlocuitori să ne punem și în cap!”

„Joacă Tănase, Toma, Cisotti, Băluță. Sunt patru jucători care pot să joace acolo, avem jucători să ne punem în cap. Și Tavi Popescu poate să joace acolo.

Eu nu am văzut imaginile deloc cu Olaru. I-a pus umărul pe loc doctorul nostru, asta știu. Nu mi-a explicat cineva, că mă interesa cum e starea lui. Eu eram pozitiv, după trei ore m-a sunat MM și mi-a dat vestea bună”, a la TV .

„Acum nu-l mai doare deloc pe Olaru. Eu vreau să revină cu Rapid, pentru că atunci se joacă play-off-ul. Nu pentru noi, pentru Rapid. Nu e competiție cu Dan Șucu, n-am treabă. E om bun.

E competitivitatea cu Rapid și Dinamo. Dinamo n-are cum să nu mai prindă play-off-ul, pentru că joacă frumos, dar nu mă interesează Dinamo anul ăsta”, a mai spus Gigi Becali.