Gigi Becali, detalii despre „Dinamo – FCSB la Cluj”. Ce l-a deranjat? „Chestie de onoare”. Exclusiv

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Deoarece Arena Națională este indisponibilă, iar locurile de pe „Arcul de Triumf” sunt prea puține, oficialii celor de la Dinamo și FCSB au ajuns la un acord ca derby-ul de la începutul lunii septembrie să se desfășoare în afara Bucureștiului, mai exact la Cluj. Conducătorii roș-albaștrilor au omis însă aspectul deplasării.

Gigi Becali, detalii despre negocierile mutării meciului Dinamo – FCSB la Cluj. De ce aspect au uitat roș-albaștrii

Gazda pentru derby-ul din luna septembrie va fi Dinamo, tocmai de aceea „câinii” au fost cei care au inițiat această mutare, iar oaspeții, în acest caz FCSB, au acceptat. Totuși, conducătorii roș-albaștrilor și nu au solicitat ca formația din „Ștefan cel Mare” să suporte aceste cheltuieli.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a explicat că le-a interzis oamenilor din club să mai aducă în discuție acest aspect, din moment ce negocierile s-au încheiat. Patronul FCSB spune că este vorba despre o chestiune de onoare și că dacă aceste lucruri nu s-au discutat atunci când s-a perfectat înțelegerea, atunci clubul său își va plăti deplasarea:

„Ei au propus să jucăm acolo, iar noi am fost de acord. Unde să jucăm? Pe ‘Arc’? Acolo e o paradeală… la Cluj e stadion frumos, e gazon bun. Mergem acolo și jucăm. Nu au fost deștepți să ceară deplasarea. Când fac o negociere cu tine, iau toate elementele în calcul. După ce am bătut palma și am zis da, nu mai pot să aduc ceva în plus.

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Ei au zis: «Nu le cerem la Dinamo să ne plătească deplasarea? 25-30 de mii de euro?» Și i-am întrebat: «Le-ați zis asta când ați acceptat? Dacă nu le-ați spus, nu mai puteți să cereți. Trebuia să cerem atunci. Băi, jucăm la Cluj, dar ne plătiți deplasarea». S-au gândit târziu, dar eu le-am zis că nu mai merge. Este o chestie de onoare. Poți să le ceri, că ei plătesc. Dar e de onoare… nu ai cerut, nu mai poți să ceri”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Care este relația lui Gigi Becali cu conducătorii rivalelor din SuperLiga României

În trecut, Gigi Becali avea o relație foarte bună cu patronii și conducătorii echipelor adverse, pe vremea când Cristi Borcea era la Dinamo, George Copos la Rapid sau Adrian Porumboiu la Vaslui. În prezent, Totuși, el explică că le poartă un deosebit respect:

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„Eu mai râd, mai fac… sunt prieten cu ei. Eu cu Rotaru eram prieten. Nici nu-l cunoșteam și vorbeam prietenește, deși eu sunt Becali și tu ești Rotaru. E diferență de la cer la pământ. Mai trebuie să treacă ani și să mănânci multă pâine ca să mă ajungi. Dar eu îl consideram prieten. Dacă am văzut că vorbește așa, cu becalizarea României, păi să fii tu sănătos.

Eu îi iubesc, îi respect, dar mai zic câte una ca să știe cine este împăratul. Ei trebuie să știe cine sunt ei când deschide gura împăratul. Eu mai zic, dar nu o fac cu răutate. Ce este clar la mine, la care niciodată în viață nu renunț, chiar și dacă mor pe loc, dreptatea trebuie să fie împlinită”, a mai explicat Gigi Becali.