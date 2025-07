Gigi Becali, detalii despre dialogul telefonic cu Ștefan Târnovanu. Ce indicații tactice i-a dat portarului: ”’Nu mă mai lasă Becali’, asta le spui antrenorilor”

Gigi Becali nu se dezminte și după a explicat ce indicații tactice i-a dat lui Ștefan Târnovanu în discuția telefonică avută înaintea jocului de la Ploiești.

Gigi Becali, indicații tactice pentru Ștefan Târnovanu

referitoare la TikTok, iar Gigi Becali a ieșit public după întâlnirea din etapa a 2-a a SuperLigii și a dezvăluit întreaga discuție cu Târnovanu.

”Ai văzut Târnovanu? I-am spus ‘Băi, în primul rând, iartă-mă, că probabil vede familia ta, dar eu nu am timp să vin să vorbesc cu voi, ce vedeți în presă e ce vreau eu să vă transmit. Am o rugăminte la tine, termină cu TikTok-ul. Treaba ta, dar o să vezi că te va distruge, e invenție drăcească, să distrugă omul, să îi distragă atenția’. Și a zis că ‘Da, nea Gigi, că termin’.

Altă treabă. ‘Vreau să ieși pe centrări, nu mă supăr pe tine, chiar dacă greșești. Ai 2 metri. Portar mare, trebuie să ieși pe centrări. Iei gol, nu mă supăr pe tine. Antrenorii îți spun ție să pasezi stânga-dreapta.

Să le spui antrenorilor: Nu mă mai lasă Becali. Tu nu ești specialist, ori o dai la adversar, ori o dai în out. Dacă e mingea la noi, de ce să o dăm la ei? Dai tare în față, se duce mingea pe atacantul nostru, dacă dau ei cu capul, vine mingea înapoi la noi’”, a declarat Becali, la .

Ce l-a mulțumit pe Becali în jocul de la Ploiești

Patronul campioanei României s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale în partida cu Petrolul, formație pe care o vede în play-off sezonul acesta, și i-a transmis un .

”Mi-a spus Meme (n.r. – Mihai Stoica) că Olaru are nevoie de ritm. Aici nu e vorbă, nu am eu timp de ritm, mă înțelegi? L-am lăsat pentru că a meritat, a jucat. Dacă dădea la adversar mingile, nu mai așteptam.

Extraordinară (n.r. – echipa), a fost un meci… Uite, să vedeți voi dacă mă pricep eu la fotbal. Să vedeți cine o să fie Petrolul anul ăsta. Eu zic că va intra în play-off. Hai să vedem dacă mă pricep la fotbal. Astăzi a fost meci tare și chiar dacă pierdeam nu eram supărat. Am jucat tare, am avut două bare, am jucat fotbal, am fost agresivi și noi, și ei”, a spus Gigi Becali.