Gigi Becali, detalii despre plecarea lui Bogdan Planic de la FCSB: ”Are clauză de 10 milioane”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a oferit detalii despre plecarea fundașului Bogdan Planic, care reclamă faptul că trebuie lăsat liber de contract.

Bogdan Planic vrea să-și rezilieze unilateral contractul cu FCSB, fiind nemulțumit de faptul că a fost băgat în șomaj tehnic, în perioada în care fotbalul din România a fost ”paralizat” de pandemia de coronavirus.

MM Stoica a încercat să-l facă pe Planic să-și schimbe viziunea și să rămână la FCSB, dar sârbul l-a refuzat pe oficialul ”roș-albaștrilor” și este hotărât să plece.

Gigi Becali spune că Bogdan Planic nu poate pleca de la FCSB pentru că mai are contract

”Planic nu a mai vrut, a zis că vrea să rămână liber. El a luat banii. Noi am luat banii de la stat și i-am dat lui că altfel era caz de pușcărie”, a declarat Gigi Becali despre plecarea lui Bogdan Planic de la FCSB.

”Bine, nu lași echipa în situația asta, putea să plece după ce se termina sezonul. Planic mai are un an de contract, are clauză de 10 milioane. Cine îl ia trebuie să dea banii ăștia”, a spus finanțatorul FCSB la emisiunea Digi Sport Special.

”El a fost în șomaj tehnic, dar a luat toți banii pe aprilie și pe mai. Nu e vorba de ambiții, aici e vorba de contract”, a mai afirmat Gigi Becali.

”Cum eu îi dau banii lui Stan sau lui Petre, așa trebuie să respecte și Planic contractul. Clubul care îl ia trebuie să plătească în solidar cu Planic cele 10 milioane”, a încheiat finanțatorul FCSB.

În actualul sezon, fundașul sârb Bogdan Planic a jucat 30 de meciuri pentru FCSB, reușind să ofere o pasă de gol.

FCSB a remizat cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-2, într-un meci din etapa a patra a play-off-ului. Pentru gazde au marcat Tănase (12) și Petre (90+3 penalty), pentru oaspeți înscriind Buș (57) și Ju3l-Nielsen (90+4).

