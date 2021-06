Gigi Becali, detalii despre transferul lui Stipe Vucur: “Ne-am înţeles! Vine gratis!”. Cât va câştiga la FCSB

Gigi Becali, detalii despre transferul lui Stipe Vucur: “Nu vreau să fie Sergio Ramos, i-am zis că dacă are 1,96 îl luăm”

Stipe Vucur este ultimul transfer al celor de la FCSB. l-au acontat pe fundaşul în vârstă de 29 de ani, care va avea un contract valabil un an cu vicecampioana. Dacă va confirma, înţelegerea se prelungeşte.

ADVERTISEMENT

Patronul celor de la FCSB a spus că fotbalistul i-a fost propus de impresarul Florin Vulturar, cel căruia i-a botezat şi unul dintre copii. Când a aflat ce înălţime are fundaşul, Becali nu a stat pe gânduri şi a vrut să facă transferul:

“Am ajuns la concluzia că nu trebuie să îmi fie teamă. Vreau să stau liniştit. Cea mai mare frică mi-e de cornere şi am vrut să nu îmi mai fie. Vucur mi-a fost propus de Vulturar.

“Vine gratis, nu îi dau niciun ban la semnătură. Cum să dau ceva? Nu sunt încă ramolit”

I-am botezat copilul. Nu vreau să fie Sergio Ramos, i-am zis că dacă are 1,96 îl luăm. Îi dau 10.000 de euro în primul an şi apoi 15.000 de euro dacă mai prelungim pe doi ani.

ADVERTISEMENT

Vulturar propune tot timpul. Vine gratis, nu îi dau niciun ban la semnătură. Cum să dau ceva? Nu sunt încă ramolit, mai am încă puţină putere. Ne-am înţeles, am trimis ofertele, am închis-o. Gata cu fundaşii centrali. Acum atacantul sau atacanţii.”, a spus Becali la Digisport.

Transferul lui Tănase, în impas: “Am lăsat patru milioane şi jumătate cu indulgenţă. Nu am primit niciun semn. Acum costă cinci, eu aşa fac”

La capitolul plecări, Gigi Becali a spus că Iulian Cristea şi Florin Tănase nu pleacă deocamdată pentru că echipele care îi doreau nu au pus pe masă ofertele preferate. Patronul celor de la FCSB a spus că e timpul ca echipa să câştige titlul:

“Pe Iulian Cristea nu l-am dat. Am cerut 1.000.000 de euro pe el. Nu au vrut să îmi dea. Nu este intenţia mea vânzarea. Nu îl dau pe Tănase cu patru milioane, am lăsat patru milioane şi jumătate cu indulgenţă. Nu am primit niciun semn. Acum costă cinci, eu aşa fac.

ADVERTISEMENT

Pe Chiricheş am cerut 7 milioane. M-am enervat şi când au acceptat i-am spus lui Victor că nu mai e 7, e 10. De ce? Că m-a supărat Giovani. Ce să fac? Tănase n-are de ce să fie supărat.

“Anul ăsta vom câştiga trofee. Noi avem nişte jucători geniali”

I-am spus că îi fac 30.000 de euro să stea la mine. Apoi i-am propus şi 40.000 de euro, dacă ne calificăm în Liga Campionilor.

Tănase este jucător de bază. Uneori se învârte în loc, dar tot nu pierde mingea. Jucătorii care pierd mingea nu îmi plac. Tănase va fi mai bun la anul, care vine. Anul ăsta vom câştiga trofee. Noi avem nişte jucători geniali, vreo 5″, a spus patronul FCSB.

FCSB a transferat doi fundaşi centrali. a fost deja prezentat la roş-albaştrii, iar Stipe Vucur vine să acopere un post problematic pentru FCSB în ultimii ani.

ADVERTISEMENT