Gigi Becali, detalii despre viitorul antrenor de la FCSB: ”I-am spus lui MM dorința mea”

FCSB a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi a ales să plece în Turcia. Gigi Becali a dezvăluit ce i-a transmis lui Mihai Stoica în privința viitorului tehnician.
Traian Terzian
22.04.2026 | 22:55
Gigi Becali (67 de ani) a dat ultimele detalii despre viitorul antrenor de la FCSB.
Rămas fără antrenor după hotărârea lui Mirel Rădoi de a accepta oferta venită de la Gaziantep, Gigi Becali (67 de ani) l-a mandatat pe Mihai Stoica să găsească un înlocuitor. Ce își dorește patronul FCSB de la viitorul tehnician.

Ce antrenor va pune Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a mărturisit că și-ar dori ca următorul antrenor să fie ortodox, dar nu ține cu dinții de această condiție. Mai mult, el i-a cerut lui Mihai Stoica să nu se grăbească în a face o alegere și să analizeze foarte atent toate variantele.

”Ce să facem, nu-mi mai bat capul, hai repede, răbdare, răbdare, răbdare. Răbdare până i-am bătut pe toți, cum am făcut performanțele pe care nu le-a făcut nimeni, o să îi bat, iar îi bat, iar cupe europene. E adevărat că sunt în groapă, recunosc că sunt, dar voi ieși din groapă.

Nu știu cine e antrenor acum, MM face. I-am spus lui Mihai, are 20 de antrenori pe listă, 20, și români, și străini, sunt 2-3 la care ne gândim. I-am spus lui Mihai puțină răbdare. Mihai vrea un străin.

Eu să recunosc, sunt nebuniile mele, eu vreau un ortodox, dacă s-o putea bine, dacă nu, bine. Dacă s-o putea. Eu v-am spus. I-am spus lui MM dorința mea. Asta nu înseamnă că nu iau orice nație, orice religie, dar e de preferat să fie ortodox”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Când se va mai băga peste antrenor la FCSB

Patronul ”roș-albaștrilor” a menționat că unul dintre tehnicienii aflați pe listă a jucat în trecut alături de Adrian Mutu, dar nu a vrut să-i dea numele. În plus, el a precizat că nu va mai interveni la echipă decât dacă va vedea în teren jucători care nu mai pot face față.

”Despre unul dintre străini mi-a zis că a fost foarte mare ca jucător și antrenor, și cunoscut, dar nu vi-l zic, că-l știți. A jucat și cu Adrian (n.r. – Mutu), prin Italia. Nu vă spun toate gândurile, eu vă spun lucrurile care primează. Să nu exagerăm, poate să fie și musulman, care e treaba, eu doar zic ce am preferat.

Oricine ar veni de acum înainte am zis că o să facă tot. Mai cobor și eu, mai ies în iarbă, să miros iarba, mai ieșim la coasă că e primăvară. Am stat liniștit și stau liniștit, dar dacă văd că joacă un jucător care, săracul, nu mai poate, îi zic lui MM. Dacă face figuri, scoate-l de pe listă, că așa nu poate să-l mai bage.

Sunt mai mulți pe lista de antrenori, nu e numai unul, întrebați-l pe MM, să vă spună ce vrea el, ce poate el. Nu există termen până când angajez, nu mai fac repede. Nu poate Filip să rămână, aducem antrenor sigur, vrei să joc eu play-off-ul, eu cobor în iarbă, dar doar miros iarba?! Joc eu play-off-ul?”, a spus Gigi Becali.

Elias Charalambous a refuzat să se întoarcă la FCSB

După ce Mirel Rădoi și-a făcut bagajele și a plecat la Gaziantep, oficialii de la FCSB au început căutările pentru a găsi un înlocuitor. Mihai Stoica a anunțat la ”MM la FANATIK”l-a contactat deja pe Elias Charalambous pentru o revenire măcar până la finalul sezonului.

FANATIK a aflat că tehnicianul cipriot, care și-a dat demisia la începutul lunii martie, după ratarea play-off-ului, a refuzat, deocamdată, oferta de a se întoarce pe banca ”roș-albaștrilor” și își dorește ca din vară să înceapă un alt proiect.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
